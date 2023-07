Branilci naslova pozdravili zvezdniško vrnitev, vse večji dvom pri Antetokounmpu

Pred začetkom letošnjega reprezentančnega poletja so svojo zasedbo predstavili tudi Španci, ki bodo konec avgusta in v začetku septembra branili naslov svetovnega prvaka. Španski selektor Sergio Scariolo bo lahko znova računal na pomoč Rickyja Rubia, medtem ko bo zaradi poškodbe letošnje reprezentančno poletje izpustil Lorenzo Brown. Medtem pa je vse manj verjetno, da bo na svetovnem prvenstvu nastopil tudi grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo.

Aktualni evropski in svetovni prvaki bodo med glavnimi favoriti za končni uspeh tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki ga bodo gostili Filipini, Indonezija in Japonska. Med glavnimi zvezdniki španske zasedbe so MVP turnirja iz leta 2019 Ricky Rubio, Rudy Fernandez, Sergio Llull in zvezdnika lanskega evropskega prvenstva Juancho in Willy Hernangomez, ki naj bi bil vse bližje vrnitvi iz lige NBA v Evropo. Selektor Sergio Scariolo je na seznam uvrstil 16 košarkarjev. "Vsi košarkarji na seznamu so tesno povezani s špansko izbrano vrsto in so nam v preteklosti že ogromno dali," je dejal Scariolo.

Med novinci v zasedbi je mladi Santi Aldama, ki je preživel svojo drugo sezono v zasedbi Memphisa, leta 2019 pa je bil MVP evropskega prvenstva do 18 let. Špance še posebej veseli vrnitev Rubia, ki je bil lansko poletje zaradi poškodbe primoran izpustiti evropsko prvenstvo, v zadnjih dveh sezonah pa je v ligi NBA skupno igral le na 67 tekmah. "Ricky je eno glavnih imen naše reprezentance v zgodovini. Veliko in trdo je delal, da bo zdaj lahko z nami. Odlično se počuti in res smo veseli, da bo z nami," je dejal Scariolo, ki obžaluje, da v zasedbi tokrat ne bo Lorenza Browna. "Ta poškodba in njegova odsotnost sta za nas hud udarec. Pogrešali ga bomo, bil je pomemben člen reprezentance, a življenje teče dalje," je še povedal španski selektor.

Juancho in Willy Hernangomez sta bila dva izmed španskih junakov na lanskem evropskem prvenstvu. Foto: FIBA

Z lanskega evropskega prvenstva je na seznamu deset košarkarjev: Alberto Diaz, Dario Brizuela, Jaime Fernandez, Usman Garuba, Joel Parra, Jaime Pradilla, Sebas Saiz, Rudy Fernandez in brata Hernangomez. V razširjeni zasedbi pa so tudi trije košarkarji, ki so za Španijo nazadnje igrali na olimpijskih igrah: Alex Abrines, Victor Claver in Alberto Abalde.

Širši seznam Španije: Alberto Abalde, Alex Abrines, Santi Aldama, Dario Brizuela, Victor Claver, Alberto Diaz, Jaime Fernandez, Rudy Fernandez, Usman Garuba, Juancho Hernangomez, Willy Hernangomez, Sergio Llull, Joel Parra, Jaime Pradilla, Ricky Rubio, Sebas Saiz

Španija bo v prvem delu svetovnega prvenstva igrala v skupini G, skupaj z Brazilijo, Slonokoščeno obalo in Iranom.

Bo Giannis Antetokounmpo izpustil tokratno reprezentančno akcijo? Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Vse večji dvom pri Antetokounmpu

Svojih načrtov za priprave pa še vedno niso razkrili pri grški izbrani vrsti, ki se bo, kot vse kaže, morala znajti brez prvega zvezdnika ekipe Giannisa Antetokounmpa. Že pred dnevi smo poročali o tem, da ima zvezdnik Milwaukeeja težave s poškodbo, zdaj pa je novinar Gazzette.gr Antonis Kalkavouras razkril, da je Antetokounmpo pred dvema tednoma odletel v New York, kjer je prestal artroskopijo kolena. Poseg in poškodba kolena naj ne bi bila hujše narave, a naj bi 28-letni Grk vse bolj razmišljal o tem, da bi letos izpustil reprezentančno akcijo, v grški reprezentanci pa tako čakajo na njegovo dokončno odločitev.

Poseg na kolenu je konec junija prestal tudi brat Giannisa Kostas Antetokounmpo, ki prav tako še ni jasno povedal, ali bo letošnje poletje del reprezentančne akcije.

Preberite še: