Boljša od Dončića ni uspelo nikomur #video

Liga NBA je svojim sledilcem na uradni spletni strani in družbenih omrežjih dala možnost, da med drugim izberejo najboljše zabijanje, asistenco in blokado te sezone. Za najboljšo asistenco je bila izbrana neverjetna podaja Luke Dončića na tekmi Dallasa proti Indiani Pacers.

Potem ko je bil Luka Dončić še četrtič v karieri uvrščen v najboljšo peterko lige NBA je slovenskega košarkarja doletelo novo veliko priznanje. Navijači in ljubitelji lige NBA so namreč njegovo asistenco proti Indiani, ki mu je uspela konec marca ob zmagi na gostovanju s 127:104, izglasovali kot najboljšo asistenco v celotni sezoni. Slovenski košarkar je v omenjeni situaciji stal v kotu parketa, s hrbtom obrnjen stran od igrišča v na videz brezizhodnem položaju proti dvema obrambnima košarkarjema Andrewom Nembhardom in T.J. McConnellom . V brezizhodni situaciji in nemogočem položaju je Dončiću uspel čudež. Skočil je, se obrnil in na drugi strani igrišča zagledal Jadena Hardyja ter mu v skoku silovito podal žogo na trojko, ki jo je ta ob odprtih ustih gledalcev po Dončićevi asistenci zadel. "Kako za vraga ga je našel?!" je ob Dončićevi čudežni potezi zavpil televizijski komentator.

Asistenca Dončića:

Med blokadami je največ glasov prejela poteza Giannisa Antetokounmpa proti LeBronu Jamesu, za najboljše zabijanje pa je zasluge prejel Aaron Gordon, ki je zablestel proti Phoenix Suns.

Blokada Antetokounmpa:

Zabijanje Gordona:

