Bodo že danes znani prvi polfinalisti?

Pred košarkarji Zlatoroga in Sixt Primorske je povratna tekma četrtfinalne serije, ki bo na sporedu danes. V dvorani Tri Lilije bodo Laščani poskusili ponoviti uspeh iz prvega dela tekmovanja, ko so pred domačimi gledalci premagali Koprčane. Slednji bodo tokrat zagotovo zaigrali z veliko večjo motivacijo in si tako poskusili priigrati polfinalno vstopnico.