224 centimetrov visoki Boban Marjanović je, kot vse kaže, na pragu vrnitve v Evropo. 36-letni košarkar, ki je v zadnjih letih igral v ligi NBA in s svojo simpatično pojavo navduši kjerkoli se pojavi, naj bi bil na radarju turškega Bešiktaša, ki bo v tej sezoni poleg turškega prvenstva igral tudi v Eurocupu.

Srbski center je v pretekli sezoni odigral 14 tekem za Houston Rockets in v 5,1 minute na igrišču v povprečju dosegal 3,2 točke in 2,3 skoka na tekmo, po koncu sezone pa je postal prost igralec. "Vsakič, ko delam načrte, se ne izidejo oziroma se spremenijo. Uživam v vsakem trenutku svojega življenja. Čakam na ligo NBA, a če se ne bo zgodilo, so možni tudi drugi scenariji," je o svoji prihodnosti na poslovilni tekmi Gorana Dragića avgusta dejal priljubljeni Bobi. Marjanović je pred odhodom v Houston sicer med letoma 2019 in 2022 igral za Dallas Mavericks, kjer sta bila z Luko Dončićem neločljiva. Pred tem pa je med drugim nosil tudi drese Philadelphie, LA Clippers, Detroita in San Antonia.

