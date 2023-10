Besede, ki so razveselile Srbijo

Čeprav srbska izbrana vrsta na letošnjem svetovnem prvenstvu ni mogla računati na nekatere glavne zvezdnike, med drugim Nikolo Jokića, Vasilija Micića in Nikolo Kalinića, pa je na koncu močno presenetila košarkarsko javnost in se zavihtela do naslova svetovnih podprvakov. Z odlično uvrstitvijo si je ob Nemčiji priborila tudi neposredno vozovnico za olimpijske igre, ki jih bo naslednje leto gostil Pariz.

Tam pa bo, kot kaže, izbrana vrsta močnejša tudi za zvezdnika Denverja in enega najboljših košarkarjev na svetu Nikolo Jokića. Legendarni košarkarski trener in trenutni predsednik srbskega olimpijskega komiteja Božidar Maljković je v intervjuju za španski As dejal: "Treba je upoštevati, da smo do srebra prišli brez prvaka in MVP lige NBA Nikole Jokića, MVP evrolige Vasilija Micića in Nikole Kalinića. Ekipa se je združila in iz vsakega posameznika potegnila najboljše. Tako je v vsakem športu. Mimogrede, napovedal sem že, da bodo vsi igrali v Parizu, tudi Nikola Jokić. Igre v Parizu bodo velika zabava," je dejal Maljković.

Jokić, ki je bil v letih 2021 in 2022 MVP najmočnejše lige na svetu, besed nekdanjega selektorja Slovenije sicer še ni komentiral. Jokić je doslej za Srbijo nastopil na treh velikih tekmovanjih – olimpijskih igrah leta 2016, ko je osvojil srebro, na svetovnem prvenstvu tri leta pozneje, na katerem je bil peti, ter na lanskem evropskem prvenstvu, na katerem je Srbija osvojila deveto mesto.

