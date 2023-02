Atlanta ostala brez trenerja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo kluba ni bilo zadovoljno z izkupičkom, saj je Atlanta v sezoni na 59 tekmah dosegla le 29 zmag. Ekipo, katere prvi zvezdnik je Trae Young, bo do nadaljnjega vodil McMillanov pomočnik Joe Prunty.

"Take odločitve, posebej med sezono, so vedno zelo težke. Ampak verjamemo, da je najboljše za našo ekipo, da nadaljuje z novim trenerjem," je odločitev pojasnil Fields.

Atlanta v ligi NBA nastopa v vzhodni konferenci, kjer je trenutno na osmem mestu. V končnico neposredno vodi prvih šest mest, ekipe od sedmega do 10. mesta pa čakajo dodatne kvalifikacije za play off.

McMillan, ta je 12 let igral v ligi NBA za Seattle, je Atlanto prevzel marca 2021. Tudi on je do funkcije glavnega trenerja prišel kot tedanji pomočnik v klubu.

