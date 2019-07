Antetokounmpo: 1, 2 in 3

"Nove dimenzije prevcomanije," smo zapisali leta 2016, ko je postalo jasno, da bodo na tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v Engelbergu prvič skupaj nastopili Domen, Cene in Peter Prevc. Pod koši je bila Slovenija bratskemu reprezentančnemu tercetu najbližje z Lorbki, a se najmlajši Klemen v članski izbrani vrsti ni nikoli pridružil Erazmu in Domnu Lorbku. Za še bolj znan bratski tandem sta poskrbela Zoran in Goran Dragić, skupaj pa sta bila v reprezentančnem taboru tudi Beno in Samo Udrih.

Kar ni uspelo Slovencem, pa utegne Grkom. Potem ko je selektor nekdanjih evropskih prvakov Thanasis Skourtopoulos objavil seznam 18 kandidatov za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu na Kitajskem, na katerem Grke v skupinskem delu čakajo Nova Zelandija, Brazilija in Črna gora, se je namreč ponudila priložnost za združitev bratov Antetokounmpo. Poleg prvega zvezdnika Giannisa sta namreč med "naborniki" tudi Thanasis in Kostas.

Jaka Blažič in Giannis Antetokounmpo na EuroBasketu 2015 Foto: Vid Ponikvar

Kandidati za grško reprezentanco 2019: Giannis Athinaiou, Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Kostas Antetokounmpo, Giannis Bourousis, Nick Calathes, Tyler Dorsey, Antonis Koniaris, Giannoulis Larentzakis, Vaggelis Mantzaris, Dinos Mitoglou, Giorgos Papagiannis,Kostas Papanikolaou, Ioannis Papapetrou, Giorgos Printezis, Christos Saloustros, Kostas Sloukas in Panagiotis Vasilopoulos.

Ob iskanju zaključne dvanajsterice od bratov najbolj "visi" Kostas. Zanj selektor pravi, da je njegova vključitev v reprezentančni pogon pomembna tudi zaradi prihodnosti. Kot pravi, v Grčiji podrobno spremljajo njegov razvoj in želijo, da ima stik z reprezentanco. Poleg starejših bratov ter Giannisa Borousisa, Nicka Calathesa, Kostasa Sloukasa, Giorgosa Printezisa, Kostasa Papanikolaoua in Ioannisa Papapetroa ima praktično že zagotovljeno mesto v ekipi tudi ameriški branilec Tyler Dorsey, ki bo prevzel vlogo naturaliziranega košarkarja.

Zgodba družine Antetokounmpo

Giannis, Thanasis in Kostas so rojeni v Grčiji, potem ko sta se njihova nigerijska starša Charles (nekoč nogometaš, umrl je leta 2017) in Veronica (kot atletinja se je ukvarjala s skokom v višino) v lovu za boljšim življenjem leta 1991 iz Lagosa preselila v Atene. Njun prvorojeni sin Alexis je ostal v Nigeriji, kjer je igral nogomet. Kot so večkrat poudarili, so živeli zelo skromno življenje in se preživljali na različne načine. Med drugim naj bi tudi Giannis kot otrok prodajal spominke. Vrata v boljši svet jim je nato odprla košarka.

Thanasis Antetokounmpo (letnik 1992, 201 cm): košarkarsko pot je začel pri grškem nižjeligašu Filathlitikosu. Leta 2013 se je preselil v ZDA, kjer je igral v razvojni ligi in se leta 2016 zgolj za epizodno vlogo pri NY Knicks prebil tudi v ligo NBA. Sledila je vrnitev v Evropo. Sprva v Andoro, od leta 2017 pa je član Panathinaikosa. Foto: Vid Ponikvar

Giannis Antetokounmpo (letnik 1994, 211 cm): zvezdnik Milwaukee Bucks in v zadnji sezoni MVP rednega dela lige NBA. V najmočnejši ligi na svetu igra od leta 2013. Pred tem se je, tako kot starejši brat, razvijal pri Filathlitikosu v Grčiji. Foto: Gulliver/Getty Images

Kostas Antetokounmpo (letnik 1997, 208 cm): tudi njegovi začetki so vezani na Filathlitikos, a se je že leta 2013 skupaj z družino preselil v ZDA. Šolal se je v Milwaukeeju, nato pa presedlal v univerzitetno ekipo Dayton. Po naboru leta 2018 se je v družbi Luke Dončića znašel v Dallasu. V sezoni novinca zares otipljive priložnosti ni dočakal. Foto: Getty Images