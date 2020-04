Američan udaril po Sagadinu

"Če ne bi bilo Sagadina, ne bi postal uveljavljen košarkar. Več let se je načrtno ukvarjal z menoj. Ne le na treningih. Po vadbi sem moral pogosto v njegovo pisarno. Kazal mi je posnetke, mi pripovedoval o strategiji … Njegove oči sem stalno čutil na svojem hrbtu. No, ko pa mi je svoje povedal, me je objel in dejal, da je ponosen name. Zaradi vsega tega mu bom večno hvaležen," nam je v sobotnem intervjuju zaupal nekdanji ljubljenec Tivolija, ameriški košarkar s slovenskim potnim listom Arriel McDonald, in dodal: "S pomočjo Zmaga Sagadina, za katerega rad pravim, da je bil moj drugi oče, sem se oblikoval v kakovostnega in odgovornega organizatorja igre. Bil je zelo zahteven, kar pa se mi je obrestovalo. Oh, še zdaj slišim tisti Zmagov: 'Arriel, Arriel …' Iz dneva v dan. 'Stori to, naredi ono …' Znova in znova."

Reggie Freeman (levo) ni našel skupnega jezika s slovenskim trenerjem. Foto: Reuters

Povsem v drugačnem spominu pa ima Zmaga Sagadina McDonaldov rojak Reggie Freeman, ki je z njim sodeloval v beograjski Crveni zvezdi. V pogovoru za srbski medij Maxbetsport je dejal, da je prav Sagadin razlog za njegov nenadni odhod iz Crvene zvezde. "Zmago Sagadin je eden od najslabših trenerjev, s katerimi sem delal. To je človek, ki je sposoben med treningom stalno vpiti in žaliti igralce. Zame je to popolnoma nenormalno. To ni bila le moja težava. Nihče v ekipi ga ni maral. V Beograd sem prišel kot odrasla oseba, pripravljen igrati košarko, ne pa poslušati nekoga, ki me stalno žali. Takšen odnos bi razumel, če bi bil otrok. Prav zaradi tega sem spakiral in odšel," se svoje beograjske epizode iz leta 2003 spominja danes 44-letni Američan.

Freeman, ki je pečat v jadranskih košarkarskih okvirih pustil predvsem v Železniku in zagrebški Ciboni, je sicer veljal za dokaj nestanovitnega košarkarja. Zamenjal je kar 20 klubskih okolij. Igral je tudi za Žalgiris. Leta 2009 pa je kariero zaključil kot član Metalca iz Valjeva.