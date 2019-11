Slovenski derbi v Novem mestu, Olimpija v Črni gori

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za uvod v peti krog ABA lige bomo v Novem mestu priča slovenskemu obračunu med domačo Krko in Koper Primorsko. Omenjena tekmeca si bosta nasproti stala drugič v tej sezoni. Od prvega srečanja v Areni Bonifika so minili dobri trije tedni, takrat pa so bili za malenkost boljši Primorci. Cedevita Olimpija bo poskušala niz neporaženosti nadaljevati v soboto na gostovanju pri Mornarju.