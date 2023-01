Stotica Krke za začetek turnirja v Banjaluki

Košarkarji Krke so uspešno začeli četrti turnir lige Aba 2 v Banjaluki. V uvodnem nastopu oziroma osmem krogu tekmovanja so premagali zadnjeuvrščeno hrvaško Gorico s 101:74 .

Varovanci trenerja Gašperja Okorna so do zmage prišli v drugem polčasu, ki so ga dobili s 60:33. Kar sedem igralcev je imelo dvomestno število točk; Rok Stipčević jih je dosegel 18, Radosav Spasojević 15, po štirinajst pa sta jih dodala Luka Stergar in Robert Jurković. Najvišji statistični indeks je imel Miha Škedelj (26) za 10 točk in 14 skokov.

Na turnirju od slovenskih moštev poleg Domžalčanov sodeluje še Gorenjska gradbena družba Šenčur, ki je na dnu razpredelnice z izkupičkom 0-7.

Novomeščane, ki so zdaj pri izkupičku 7-1, v prihodnjih dneh čakata še domači Borac in neporaženi Helios Suns.