Za uvod švedsko in švicarsko zmagoslavje

V Lenzerheideju v Švici se je začel spored svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu. V sprinterskih preizkušnjah v krosu sta zmagi slavila Švedinja Jenny Rissveds in domačin Filippo Colombo. Slovenskih predstavnikov danes ni bilo na startu, je pa v razvrstitveni vožnji za sobotni spust navdušila evropska prvakinja, Slovenka Monika Hrastnik.

28-letnica iz Lepe Njive je namreč dosegla tretji čas in bo v soboto v igri za prvo uvrstitev na oder za zmagovalke v tej sezoni svetovnega pokala. Pred dvema tednoma je Hrastnikova slavila naslov evropske prvakinje v Mariboru.

Žabjek prepočasen za finale

Od Slovencev sta bila danes v kvalifikacijah za moški spust na startni listi Jure Žabjek in Žak Gomilšček. Prvi ni startal, drugi pa je bil na 97. mestu prepočasen za sobotni finale (13.30) najboljših 60 kolesarjev. Ženska preizkušnja se bo začela ob 12.30.

Žakljeva v nedeljo

V nedeljo bosta ob 11.05 in 13.20 na vrsti še olimpijska krosa v ženski oz. moški konkurenci. Nastopila bo tudi edina slovenska predstavnica Tanja Žakelj, ki bo skušala izboljšati 19. mesto iz Leoganga v Avstriji pretekli mesec.

Danes so sicer najboljši dirkali v sprinterskem krosu. Pri ženskah je slavila Rissvedsova, ki je v ciljnem sprintu zanesljivo ugnala domačinki Alessandro Keller in Jolando Neff. V moški konkurenci pa je Colombo v precej bolj tesnem zaključku ugnal rojaka Mathiasa Flückigerja in Južnoafričana Alana Hatherlyja.