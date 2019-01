Za Pogačarja soliden štart v svet najboljših

Elia Viviani (Deceuninck - Quick Step) je zmagal v kaotičnem šprintu, potem, ko je na levi strani našel prosto linijo, po kateri je lahko napredoval proti cilju. "V šprintu nikoli ni lahko, enostavno moraš čakati na pravi trenutek," je povedal po etapi.

Zaključni šprint na 1. etapi Dirke po Avstraliji:

Tadej Pogačar, ki je v UAE Emirates prestopil iz kontinentalne ekipe Gusto Xaurum, in Jan Polanc sta nastopila že na nedeljskem kriteriju v Adelajdi. Ta ne šteje za točke svetovne serije, predstavlja pa uvod v Dirko po Avstraliji. Pogačar je bil na koncu na 17. mestu najvišje uvrščen član UAE Emirates.

