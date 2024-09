Wout van Aert je v pogovoru za Dernier Heure priznal, da je še ena rehabilitacija v eni sezoni (hudo se je poškodoval že spomladi) zanj precej zahtevna, a da vseeno poskuša najti tudi pozitivno plat. "Iz te sezone lahko potegnem marsikaj pozitivnega. Zmagal sem na dirki Kuurne–Brussels–Kuurne ter bil tretji na dirkah Het Nieuwsblad in E3."

Foto: Strava/Wout Van Aert

V najboljši formi po Touru 2022

V izjemni formi je bil tudi na olimpijskih igrah v Parizu, kjer je bil tretji v vožnji na čas, in na Vuelti. "Mislim, da je bila to moja najboljša forma po francoskem Touru leta 2022. Pomembno je vse skupaj relativizirati. To ni bila moja najboljša sezona, imel sem veliko padcev, sem pa zelo ponosen na to, kar mi je uspelo."

Z dosežki van Aerta so očitno zadovoljni tudi pri ekipi Visma | Lease a Bike, kjer so mu ponudili odprto pogodbo do konca kariere oziroma pogodbo za nedoločen čas, česar v svetu kolesarstva še nismo videli.

