Italijanska regija Piemont bo prihodnje leto gostila začetek jubilejne 80. kolesarske Dirke po Španiji, so na družbenih omrežjih sporočili organizatorji španske pentlje. Slovenski as in letošnji zmagovalec Primož Roglič bi lahko tako lov na rekordno peto zmago na Vuelti začel v Italiji.

Prihodnje leto bo na vrsti jubilejna 90. izdaja, na sporedu pa bo med 23. avgustom in 14. septembrom. Uradna predstavitev dirke po Španiji bo 19. decembra v Madridu.

Organizatorji so ob tem predstavili lokacije prvih treh etap, ki bodo potekale v omenjeni regiji. Prva bo ravninska med Torinom in Novaro, druga pa bo zahtevnejša in bo potekala od Albe do ciljnega vzpona na prelazu Tenda pri Limoneju. Tretja etapa bo nekoliko razgibana in bo kolesarje popeljala od San Maurizia do Ceresa. Trasa četrte etape se bo začela v Susi in nato nadaljevala v Franciji.

Regija Piemont je sicer letos gostila tudi začetek dirke po Italiji, na kateri je kasneje zmagal še drugi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar. Šestindvajsetletnik je takrat dobil drugo etapo do svetišča Oropa, v prvi pa je do Torina končal na tretjem mestu.

Glede na govorice v kolesarsko specializiranih medijih, bi lahko Pogačar prihodnjo sezono dirkal tako na francoski kot španski pentlji. Ta mu še manjka v bogati zbirki uspehov.

Pogačarjeva ekipa UAE Team Emirates bo sicer natančni program za sezono 2025 predstavila 10. decembra, štiri dni kasneje pa bo to storila še Rogličeva zasedba Red Bull-BORA-hansgrohe.

