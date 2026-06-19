"Kljub večmesečnim prizadevanjem, številnim sestankom in intenzivnemu iskanju finančnih rešitev nam ni uspelo zagotoviti vseh potrebnih sredstev za izvedbo dogodka na ravni, ki jo zahteva status mednarodne dirke UCI. Zaradi časovne stiske in organizacijskih rokov smo bili primorani sodelujočim ekipam pravočasno sporočiti, da dirke letos ne bo, saj svojih partnerjev in ekip nismo želeli puščati v negotovosti. Pomembno je poudariti, da odpoved dirke ni povezana s prehodom v višjo kategorijo UCI 1.1. Dodatna sredstva, potrebna za nadgradnjo dogodka, nam je uspelo zagotoviti s pomočjo tujih partnerjev, zato sama višja kategorija ni predstavljala razloga za odpoved. Ključna težava je bila nezmožnost pravočasnega zagotavljanja in potrditve finančne konstrukcije za celotno izvedbo dogodka," so zapisali v Kolesarskem klubu Kranj.

Upali so na podporo

"Ob tem želimo opozoriti na širše vprašanje prioritet pri financiranju kolesarskih športnih dogodkov v Kranju. Menimo, da bi bilo mogoče z ustreznim usklajevanjem zagotoviti podporo tako novim projektom kot tudi obstoječim dogodkom z dolgoletno tradicijo, mednarodnim ugledom in dokazanim vplivom na lokalno skupnost. Kot domači kranjski klub si želimo, da bi bili lokalni športni projekti in organizacije med prioritetami občine. VN Kranja ni zgolj športna prireditev. Gre za večdnevni dogodek, ki vključuje vrhunski športni program, aktivnosti za otroke in družine, sodelovanje lokalnih društev, gasilskih organizacij, gospodarstva in številnih prostovoljcev. Dogodek tradicionalno privabi domače in tuje ekipe, športnike, spremljevalno osebje in obiskovalce ter pomembno prispeva k promociji mesta in lokalnemu gospodarstvu," so zapisali.

"V klubu verjamemo, da Kranj kot zibelka slovenskega kolesarstva in mesto z bogato športno tradicijo potrebuje jasno, dolgoročno in predvidljivo strategijo razvoja kolesarstva. Domači projekti z mednarodno prepoznavnostjo si zaslužijo stabilno podporo, ki omogoča kakovostno načrtovanje, razvoj in dolgoročno rast. Iskreno upamo, da bo letošnja odpoved predstavljala le začasen zastoj in da bomo skupaj z vsemi deležniki našli pot, da se VN Kranja v letu 2027 vrne v koledar Mednarodne kolesarske zveze (UCI). Upamo tudi, da letošnja odpoved ne bo ogrozila statusa dirke, ki v svoji 57-letni zgodovini ni bila odpovedana niti v najzahtevnejših obdobjih svojega obstoja," so sklenili.