Direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek je danes sporočil, da bodo obiskovalci otvoritvene predstave letošnjega 74. Ljubljana Festivala, opere Turandot Giacoma Puccinija, svoje vstopnice lahko zamenjali za eno od treh festivalskih predstav, ki bodo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Festival je opero Turandot mariborske operne hiše na ljubljanskem Kongresnem trgu pred devetimi dnevi moral prekiniti zaradi slabega vremena.

Kot je na današnji novinarski konferenci še pojasnil Darko Brlek, bo festival, čeprav k temu ni pravno formalno obvezan, v znak spoštovanja do obiskovalcev vsem, ki so kupili vstopnice za Turandot, omogočil menjavo za enega od treh dogodkov primerljive kategorije, ki bodo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma julija oziroma avgusta. Ob tem je še napovedal, da bo Festival Ljubljana vse podrobnosti glede zamenjave vstopnic objavili na svoji spletni strani.

Sklicujoč se na zakon o varstvu potrošnikov in obligacijski zakonik je Brlek tudi menil, da Festival Ljubljana pravno ni obvezan vrniti denarja za kupljene vstopnice, bi pa to storili, če se predstava sploh ne bi začela.

Druge možnosti niso imeli

Direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana je ob tem spomnil, da je bilo vreme v nedeljo, 21. junija, ko je bilo z opero Turandot slavnostno odprtje 74. Ljubljana Festivala, izjemno slabo, z ekipo pa so storili vse, da se je otvoritvena festivalska predstava začela. Dodal je, da so izvedli prvo dejanje in dobršen del drugega dejanja opere Turandot, nato pa se je nevihta tako razbesnela, da so morali zaradi varnosti izklopiti elektriko in predstavo dokončno prekiniti.

Prav v primeru slabega vremena je bil predhodno že napovedan nadomestni termin v ponedeljek, a je bila vremenska napoved za ta dan še slabša, tako da druge alternative ni bilo, je še pojasnil Brlek.