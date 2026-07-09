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Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
6.14

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Natisni članek
odbor DZ finance Robert Golob Robert Golob vlada javne finance

Četrtek, 9. 7. 2026, 6.14

1 ura, 11 minut

Odbor DZ o javnofinančni zapuščini Golobove vlade

Avtorji:
Sa. B., STA

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Robert Golob | Predlagatelji nujne seje odboru v sprejem predlagajo, da vladi priporoči, naj v šestih mesecih opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade v času opravljanja tekočih poslov. | Foto STA

Predlagatelji nujne seje odboru v sprejem predlagajo, da vladi priporoči, naj v šestih mesecih opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade v času opravljanja tekočih poslov.

Foto: STA

Odbor DZ za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in Resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomanjkanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja.

Predlagatelji nujne seje odboru v sprejem predlagajo, da vladi priporoči, naj v šestih mesecih opravi revizijo porabe javnega denarja Golobove vlade v času opravljanja tekočih poslov in do konca letošnjega leta preuči možnosti zmanjšanja porabe javnih sredstev z namenom izpolnjevanja maastrichtskih kriterijev.

Kot so navedli v zahtevi, javnost ni dobila zadovoljivih odgovorov glede nakupa več kot 13.000 prenosnih računalnikov, nakupa stavbe za namene pravosodja na Litijski ulici v Ljubljani in podražitve številnih infrastrukturnih projektov, medtem ko so projekti, kot so gradnja vodovodov, kanalizacije, cest, zdravstvene in vzgojno-varstvene infrastrukture, zastali.

Vlada je denar namenjala za projekte v tujini ter za projekte, povezane z migracijami, so zapisali v zahtevi za sklic seje, medtem ko je bilo črpanje evropskih sredstev daleč od uspešnega. Ko je prejšnja vlada opravljala tekoče posle, je po njihovih navedbah z negospodarnim ravnanjem le še dvigovala rast odhodkov.

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