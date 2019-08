Viviani tretjič najboljši na klasiki v Hamburgu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski kolesar Elia Viviani je tretjič v nizu dobil enodnevno dirko svetovne serije v Hamburgu. Evropski prvak in sprinter Deceuninck-Quickstepa je v sprintu pa 2016 kilometrih premagal Avstralca Caleba Ewana in Italijana Giacoma Nizzola.

Viviani je prikolesaril do jubilejne desete zmage v sezoni, v sprintu pa je bil za tekmece premočan. Odlično izhodišče mu je pripravil moštveni kolega Danec Michael Morkov, Italijan pa je delo dokončal z odliko. Ewan je že pred ciljno črto vedel, da evropskega prvaka ne more premagati in je popustil.

Viviani je v Hamburgu slavil tretjič in je zdaj najuspešnejši v zgodovini dirke. V dresu evropskega prvaka je nastopil prvič in takoj zmagal.

Kot zanimivost velja omeniti, da je danes do svoje prve poklicne zmage prišel tudi mlajši brat Elie Vivianija, Attilio. Najboljši je bil v sprintu enodnevne dirke Johan Museeuw v Belgiji.

Edini Slovenec v Hamburgu Grega Bole (Bahrain-Merida) je bil z zaostankom 11:03 minute 89.

