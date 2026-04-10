Velika preizkušnja za Primoža Rogliča

Na 65. izvedbi Dirke po Baskiji bo danes na sporedu kraljevska peta etapa, že kar tradicionalno s startom in ciljem v Eibarju. Etapa bo dolga 176 kilometrov, skupno pa bodo kolesarji, vključno s Primožem Rogličem, naredili štiri tisoč višinskih metrov. Francoski kolesarski up Paul Seixas ima v skupnem seštevku dirke dve minuti in 19 sekund prednosti pred drugouvrščenim Primožem Rogličem. Etapa se je začela ob 12.05, končala pa se bo okoli 16.30.

Kolesarji se bodo spopadli z osmimi kategoriziranimi vzponi in to že od samega začetka. Takoj na začetku sta dva vzpona, ki bosta že lahko premešala razvrstitev v skupnem seštevku. Vzpon Arzuki je dolg 5,7 kilometra s povprečnim naklonom 7,7 odstotka, pri čemer so odseki pogosto še precej strmejši.

Vzpon na Krabelin, ki je ena izmed različic vzpona na legendarni Alto de Arrate, pride na vrsto 67 kilometrov pred ciljem in je najtežji vzpon dneva. Dolg je pet kilometrov s povprečnim naklonom 9,4 odstotka, a z bistveno strmejšimi odseki. Nato bodo sledili leteči cilj v dolini, vzpon na Trabakuo (3,4 km; 6,7 %; 45 km do cilja) in takoj zatem še trije eksplozivni zaključni klanci.

Paul Seixas Foto: Guliverimage

Etapa se bo nato nadaljevala z enako zahtevnostjo. Kolesarji bodo dosegli najstrmejši vzpon dneva na Izua, ki je dolg 3,6 kilometra, s kar desetodstotnim povprečnim naklonom, končal pa se bo 26 kilometrov pred ciljem. Zatem kolesarje čaka še en vzpon na Urkaregi, ki je precej bolj položen (5,3 km; 4,3 %) in se konča 12 kilometrov pred ciljem. Po spustu zadnji kilometri vključujejo rahlo lažno ravnino do cilja, kjer bo še vedno mogoče povečati ali zmanjšati razlike pred zaključkom v Eibarju.

Roglič za Francozom Seixasom zdaj zaostaja dve minuti in 19 sekund, pred tretjeuvrščenim, moštvenim kolegom Florianom Lipowitzem, pa ime devet sekund prednosti. Blizu sta tudi Španec Ion Izagirre in Danec Mattias Skjelmose.

Izidi četrtkove etape in skupni vrstni red:

