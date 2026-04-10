V živo: Velika preizkušnja za Primoža Rogliča

Na 65. izvedbi dirke po Baskiji je na sporedu kraljevska peta etapa, že tradicionalno s štartom in ciljem v Eibarju. Dolga je 176 kilometrov, skupno pa bodo kolesarji, vključno s Primožem Rogličem, naredili štiri tisoč višinskih metrov. Paul Seixas ima v skupnem seštevku dirke dve minuti in 19 sekund prednosti pred drugouvrščenim Rogličem. Etapa se je začela ob 12.05, končala pa se bo okoli 16.30.

Dirka po Baskiji, 5. etapa v živo: 104 km do cilja: V vodstvo sta se odpeljala Nizozemec Steven Kruijswijk (Vidma | Lease a Bike) in Francoz Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarche). Imata 1:45 prednosti pred veliko in močno skupino ubežnikov, v kateri so tudi Guillaume Martin, Juan Pedro Lopez, Clement Braz Afonso, Kevin Vauquelin in Markel Beloki, ki v skupnem seštevku zasedajo mesta od 16. do 20. in imajo za vodilnim Paulom Seixasom okoli pet minut zaostanka. Glavnina z vsemi nosilci majic zdaj vozi natanko pet minut za čelom dirke. 115 km do cilja: Do naslednjega težjega vzpona (prva kategorije) kolesarje zdaj loči 45 kilometrov. Roglič bo danes skušal zmanjšati ali izničiti zaostanek za Seixasom. 130 km do cilja: Za kolesarji so prvi trije od skupno osmih kategoriziranih klancev. V begu je 29 tekmovalcev. V ospredju je tudi zmagovalec četrtkove etape Alex Aranburu. Gavnina s Seixasom in Rogličem zaostaja štiri minute in pol.

Pred štartom pete etape

Kolesarji se bodo spopadli z osmimi kategoriziranimi vzponi in to že od samega začetka. Takoj na začetku sta dva vzpona, ki bosta že lahko premešala razvrstitev v skupnem seštevku. Vzpon Arzuki je dolg 5,7 kilometra s povprečnim naklonom 7,7 odstotka, pri čemer so odseki pogosto še precej strmejši.

Vzpon na Krabelin, ki je ena izmed različic vzpona na legendarni Alto de Arrate, pride na vrsto 67 kilometrov pred ciljem in je najtežji vzpon dneva. Dolg je pet kilometrov s povprečnim naklonom 9,4 odstotka, a z bistveno strmejšimi odseki. Nato bodo sledili leteči cilj v dolini, vzpon na Trabakuo (3,4 km; 6,7 %; 45 km do cilja) in takoj zatem še trije eksplozivni zaključni klanci.

Etapa se bo nato nadaljevala z enako zahtevnostjo. Kolesarji bodo dosegli najstrmejši vzpon dneva na Izua, ki je dolg 3,6 kilometra, s kar desetodstotnim povprečnim naklonom, končal pa se bo 26 kilometrov pred ciljem. Zatem kolesarje čaka še en vzpon na Urkaregi, ki je precej bolj položen (5,3 km; 4,3 %) in se konča 12 kilometrov pred ciljem. Po spustu zadnji kilometri vključujejo rahlo lažno ravnino do cilja, kjer bo še vedno mogoče povečati ali zmanjšati razlike pred zaključkom v Eibarju.

Roglič za Francozom Seixasom zdaj zaostaja dve minuti in 19 sekund, pred tretjeuvrščenim, moštvenim kolegom Florianom Lipowitzem, pa ime devet sekund prednosti. Blizu sta tudi Španec Ion Izagirre in Danec Mattias Skjelmose.

Izidi četrtkove etape in skupni vrstni red: