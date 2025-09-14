Bo Tadej Pogačar v Montrealu znova odpihnil konkurenco?

Tadej Pogačar bo v pripravi na bližajoče se svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki ga bo konec septembra gostil Kigali v Ruandi, nastopil še na Veliki nagradi Montreala , kjer je zmagal že lani in leta 2022. Na startni listi sta tudi Jan Tratnik, ki se vrača po poškodbi kolena, in Matej Mohorič. Zahtevna preizkušnja na trasi, ki bo prihodnje leto gostila svetovno prvenstvo, se bo začela ob 16.15, najboljše pa v cilju pričakujemo okoli 21.45 po slovenskem času.

Kolesarji bodo na drugi kanadski dirki svetovne serije – v petek je dirko gostil Quebec – v Montrealu prevozili 18 krogov v parku Mont-Royal, skupaj 209 kilometrov in več kot 3.800 višinskih metrov.

Krogi bodo krajši kot v Quebecu, a jih bo več, dirka pa bo še težja in bolj eksplozivna kot petkova. Kolesarje na trasi, ki bo prihodnje leto gostila svetovno prvenstvo, čakajo trije izraziti vzponi: Côte de Camilien-Houde (2,2 km pri 6,5 %), gre za najtežji klanec na krogu, ki ga tekmovalci premagajo še deset kilometrov pred ciljem, Côte de Polytechnique (800 m pri povprečnih 4,9 %, s strmimi odseki do 10 %, vrh pa je šest kilometrov pred ciljem) in Côte Pagnuelo (500 m pri 7,5 %, tri km do cilja).

Tudi zadnjih 600 metrov gre trasa navkreber (povprečen štiriodstotni naklon), kar bo zagotovo vplivalo na razplet v primeru sprinta.

Prvi favorit za zmago je dvakratni zmagovalec te dirke Tadej Pogačar (v petek v Quebecu 29.), ki bo lahko računal na izjemno močno moštveno podporo. V dresu UAE Emirates bodo nastopili Pavel Sivakov (drugi v Quebecu), Adam Yates, zmagovalec Montreala leta 2023, Tim Wellens, Brandon McNulty, Nils Politt in Jhonatan Narváez.



Na startni listi so tudi zmagovalec dirke za VN Quebeca Julian Alaphilippe (Tudor), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Matej Mohorič in Pello Bilbao (Bahrain.Victorious), Florian Lipowitz in Jan Tratnik (oba Red Bull - BORA-hansgrohe),Tobias Johannessen (Uno X Mobility), Oscar Onley (Team Picnic PostNL), Tiesj Benoot, Wout van Aert in Simon Yates (vsi Visma).

Dirka se bo začela ob 16.15, najboljši pa naj bi cilj dosegli okoli 21.45.

