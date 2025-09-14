Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
14. 9. 2025,
11.01

Osveženo pred

1 ura, 21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Matej Mohorič Matej Mohorič Jan Tratnik Tadej Pogačar Tadej Pogačar

Nedelja, 14. 9. 2025, 11.01

1 ura, 21 minut

Velika nagrada Montreala (209,1 km)

Bo Tadej Pogačar v Montrealu znova odpihnil konkurenco?

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Tadej Pogačar Komenda | Tadej Pogačar bo danes nastopil na dirki v Montrealu, kjer je na trasi, ki mu izjemno ustreza, zmagal že dvakrat. | Foto Nebojša Tejić/STA

Tadej Pogačar bo danes nastopil na dirki v Montrealu, kjer je na trasi, ki mu izjemno ustreza, zmagal že dvakrat.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Tadej Pogačar bo v pripravi na bližajoče se svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki ga bo konec septembra gostil Kigali v Ruandi, nastopil še na Veliki nagradi Montreala, kjer je zmagal že lani in leta 2022. Na startni listi sta tudi Jan Tratnik, ki se vrača po poškodbi kolena, in Matej Mohorič. Zahtevna preizkušnja na trasi, ki bo prihodnje leto gostila svetovno prvenstvo, se bo začela ob 16.15, najboljše pa v cilju pričakujemo okoli 21.45 po slovenskem času.

Kolesarji bodo na drugi kanadski dirki svetovne serije – v petek je dirko gostil Quebec – v Montrealu prevozili 18 krogov v parku Mont-Royal, skupaj 209 kilometrov in več kot 3.800 višinskih metrov.

Krogi bodo krajši kot v Quebecu, a jih bo več, dirka pa bo še težja in bolj eksplozivna kot petkova. Kolesarje na trasi, ki bo prihodnje leto gostila svetovno prvenstvo, čakajo trije izraziti vzponi: Côte de Camilien-Houde (2,2 km pri 6,5 %), gre za najtežji klanec na krogu, ki ga tekmovalci premagajo še deset kilometrov pred ciljem, Côte de Polytechnique (800 m pri povprečnih 4,9 %, s strmimi odseki do 10 %, vrh pa je šest kilometrov pred ciljem) in Côte Pagnuelo (500 m pri 7,5 %, tri km do cilja).

Tudi zadnjih 600 metrov gre trasa navkreber (povprečen štiriodstotni naklon), kar bo zagotovo vplivalo na razplet v primeru sprinta.

Montreal | Foto:

Prvi favorit za zmago je dvakratni zmagovalec te dirke Tadej Pogačar (v petek v Quebecu 29.), ki bo lahko računal na izjemno močno moštveno podporo. V dresu UAE Emirates bodo nastopili Pavel Sivakov (drugi v Quebecu), Adam Yates, zmagovalec Montreala leta 2023, Tim Wellens, Brandon McNulty, Nils Politt in Jhonatan Narváez.

Na startni listi so tudi zmagovalec dirke za VN Quebeca Julian Alaphilippe (Tudor), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Matej Mohorič in Pello Bilbao (Bahrain.Victorious), Florian Lipowitz in Jan Tratnik (oba Red Bull - BORA-hansgrohe),Tobias Johannessen (Uno X Mobility), Oscar Onley (Team Picnic PostNL), Tiesj Benoot, Wout van Aert in Simon Yates (vsi Visma).

Dirka se bo začela ob 16.15, najboljši pa naj bi cilj dosegli okoli 21.45.

Preberite še:

Tadej Pogačar Komenda
Sportal Julian Alaphilippe zmagovalec v Quebecu, Tadej Pogačar le pretegnil noge
Michael Matthews
Sportal Tesen prijatelj Tadeja Pogačarja prvič spregovoril o smrtno nevarni bolezni
Jonas Vingegaard
Sportal "Če ne bi bilo Pogačarja, bi imel najbrž že pet zmag na grand tourih"
Tadej Pogačar Komenda
Sportal Tadej Pogačar se v petek vrača
Matej Mohorič Matej Mohorič Jan Tratnik Tadej Pogačar Tadej Pogačar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.