Van der Poel zmaguje tudi na gorskem kolesu

Generalka pred olimpijskim krosom, ta bo na sporedu v nedeljo, je tako pripadla zvezdniku kolesarstva van der Poelu, ki je aprila po drugem mestu na prestižni dirki po Flandriji cestno kolo zamenjal za gorskega in hitro ujel pravi ritem. Po sedmih kratkih krogih je bil Nizozemec v ciljnem sprintu trojice hitrejši od Francoza Victorja Koretzkyja in Švicarja Nina Schurterja.

Van der Poel wint meteen bij zijn wederoptreden op de mountainbike pic.twitter.com/IWcWKlvACf — Sporza 🚴 (@sporza_koers) May 7, 2021

Pri ženskah je odločitev prav tako padla v zadnjem delu preizkušnje. Po šestih krogih je bila v zaključku najhitrejša Ferrand-Prevotova. Druga je bila Švicarka Linda Indergand, tretja pa Britanka Annie Last.

Glavni del sporeda v nemškem Albstadtu bo v soboto in nedeljo, ko bodo na vrsti preizkušnje v olimpijskem krosu. Med člani bosta v nedeljo tekmovala Tanja Žakelj in Rok Naglič. Med tekmovalci do 23 let bosta v soboto nastopila Matic Kranjec Žagar in Matjaž Lozar ter Vita Movrin med mladinkami.

Skupaj bo v Albstadtu v štirih konkurencah nastopilo 491 tekmovalcev iz 43 držav, vključno z vsemi najboljšimi na svetu.

Preberite še: