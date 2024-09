Van der Poel s 50. zmago v karieri potrdil formo pred SP

Član ekipe Alpecin je zmagal po sprintu v klanec v starem delu Luksemburga in ugnal Francoza Christopha Laporteja (Visma-Lease a Bike) in Danca Andreasa Krona (Lotto-Dstny). Dirka po Luksemburgu, na kateri ni slovenskih predstavnikov, je ena zadnjih dirk pred SP v Švici, na njej pa nastopa več znanih imen, kot so Marc Hirschi, Mads Pedesen, Mattias Skjelmose, Juan Aysuo in Valentin Madouas, slovenskih tekmovalcev na tam ni.

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še: