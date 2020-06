V očeh je imel že meglo, s končnim izplenom zadovoljen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je glavna nagrada na državnem prvenstvu v kolesarstvu pripadla Primožu Rogliču, pa je bil eden od junakov tudi član KK Kranj Nik Čemažar. Praktično celotno traso je bil med ubežniki, na koncu osvojil skupno sedmo in drugo v kategoriji do 23 let – takoj za Tadejem Pogačarjem.

Štirje kolesarji so se kmalu po štartu 146 kilometrov dolge preizkušnje za naslov državnega prvaka podali v beg. Jan Tratnik (Bahrain-McLaren), Matic Grošelj (Ljubljana Gusto Santic) in Nik Čemažar (KK Kranj) so želeli narediti drugačno dirko.

Najdlje sta v igri za naslov ostala Tratnik in Čemažar, a ko sta prišla do zaključnega vzpona na Ambrož pod Krvavcem, je obema postalo jasno, da njuna prednost ni zadostna za kolesarska asa, kot sta Primož Roglič in Tadej Pogačar.

"V ubežni skupini je le eden malce manj menjal, ker je bil utrujen, sicer je bilo vse super. Če bi z Janom prišla pod zadnji klanec s prednostjo treh minut, bi bilo morda drugače," je v cilju razlagal vidno izmučeni 20-letni Čemažar.

"Tudi videl nisem veliko. Meglo sem imel v očeh. Navijači so mi dali dodatno moč."

Njuna prednost je namreč znašala 45 sekund: "Ujeli so naju po dobrih dveh kilometrih zaključnega vzpona. Takrat je Primož napadel. Nato sva šla vsak svoj tempo do cilja. Po štirih urah bega je težko še v klanec dirkati. Se mi je pa obrestovalo, da sem bil v času koronavirusa priden in dobro treniral. Zato sem s končnim izplenom zadovoljen."

Nik je osvojil sedmo mesto in za končnim junakom Rogličem zaostal 1:34, v konkurenci do 23 let pa je bil od njega hitrejši le Pogačar.

Foto: Peter Podobnik/Sportida

O tem, kaj kolesar razmišlja, ko ga po tako dolgem begu v zadnjem klancu prehitijo favoriti, je član KK Kranj povedal: "Prav veliko nisem razmišljal. Tudi videl nisem veliko. Meglo sem imel v očeh. Navijači so mi dali dodatno moč. Veliko jih je bilo. Zame je bilo dobrodošlo, da je bilo takšno vreme. Ugaja mi."

Nik upa, da bo nadaljevanje letošnje kolesarske sezone potekalo nemoteno, pred seboj pa ima še nekaj ciljev: "Drugi teden me čaka kronometer na Pokljuko, nato je še tri tedne do naslednjih dirk. Rad bi bil predvsem dober na reprezentančnih dirkah za pokal nacij."