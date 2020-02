V iskanju zmagovalne miselnosti

Članska ekipa Kolesarskega kluba Adria Mobil bo konec tedna z etapno Dirko po Antaliji tudi uradno odprla novo sezono, pred tem pa so se vsi tekmovalci in osebje zbrali še v prostorih družbe Adria Mobil v Novem mestu ter spregovorili o izzivih in ciljih sezone 2020.

Sezona 2019 je bila ena najuspešnejših v zgodovini kluba – poleg prevlade na domačih tekmovanjih so bili tekmovalci izredno uspešni tudi v tujini. Z željo po ponovitvi in celo nadgraditvi vseh uspehov so Novomeščani vstopili tudi v novo sezono, znova pa stavijo na kombinacijo izkušenosti in mladosti. Ekipa je v večji meri poznana: Janez Brajkovič, Žiga Horvat, Aljaž Jarc, Gašper Katrašnik, Marko Kump, Aljaž Omrzel, David Per, Gorazd Per in Radoslav Rogina, novinec v kontinentalni ekipi pa je Boštjan Murn. Ekipo bo že drugo leto zapored vodil Branko Filip.

Še preden so na predstavitvi besedo dobili kolesarji, je predsednica kluba Mojca Novak spregovorila o preteklih dosežkih in uperila pogled proti prihodnosti: "S sezono 2019 sem zelo zadovoljna, zadovoljstvo pa utemeljujem z rezultati, ki jih je klub nanizal. Na 24 kategoriziranih UCI dirkah smo nanizali 12 zmag in dosegli še 30 uvrstitev na oder za zmagovalce. Vse to samo s člansko ekipo, skupaj imamo namreč 65 tekmovalcev v šestih starostnih kategorijah in z vsemi skupaj smo nastopili na 73 dirkah in osvojili 83 zmag. Za seboj puščamo sledi, tako z vidika prepoznavnosti kot razvoja mladih, ob vsem tem pa organiziramo še največje kolesarske prireditve v Sloveniji, med njimi zagotovo izstopa dirka Po Sloveniji. Verjamem v prihodnost kolesarstva, ne samo s športnega vidika, ampak tudi z vidika trajnosti in okolja. Izredno ponosni pa smo tudi na velodrom v Novem mestu, ki je tisti objekt, ki bo pomagal pri razvoju mladih kolesarjev, in morda bodo prav ti prinesli olimpijsko slavo nazaj v naše mesto."

Osrednja aduta Kump in Brajkovič

Jani Brajkovič je dobro pripravljen na sezono. Foto: Vid Ponikvar Ekipa je po zaslugi Marka Kumpa v pretekli sezoni dominirala na domačih kategoriziranih dirkah, slavil je namreč kar štirikrat. "Dolenjska puščica" ima tudi v novi sezoni visoke cilje: "Zagotovo bom skušal obraniti domače zmage, če bo zmaga ostala v ekipi, bom enako zadovoljen, kot če zmagam sam. Ob tem pa seveda še kakšno dodati in pripeljati sezono na enako ali višjo stopničko kot lani."

Večjo vlogo bo znova prevzel tudi Jani Brajkovič, ki ima po vseh uspehih v profesionalni karieri in dolgih letih v dirkanju še vedno visoke cilje, a tudi nekoliko drugačno vlogo v ekipi: "Osebno imam svoje cilje in načrte, hkrati pa verjamem, da lahko z mojo pomočjo ekipa veliko več doseže in raste. Mladi me lahko porabijo za pomoč – ne vem vsega, sem pa eden redkih, ki ve, česa vse ne delati, in s tem lahko veliko pomagam. V preteklosti sem bil raje v ozadju in se nisem izpostavljal, v zadnjih dveh letih se je to zelo spremenilo in na stvari gledam drugače. Ne bojim se prevzeti odgovornosti in narediti, kar je treba, ne bojim se niti prevzeti odgovornosti za poraz oz. za stvari, ki niso šle po načrtu."

Svojo udarno izjavo je podal tudi Radoslav Rogina, ki je pri svojih 41 letih še vedno zelo mladosten. Za seboj ima že devet let v dresu Adrie Mobil, tokrat pa je očitno to res njegova zadnja sezona. Kot je Rado sam povedal: "To je 100-odstotno zadnja sezona ... Res pa se nikoli ne ve."

Pridobiti širino

Branko Filip ima v svojih vrstah tudi mlade kolesarje z visokimi pričakovanji. Foto: Vid Ponikvar Če je ekipa zelo podobna lanski, pa se je nekoliko spremenila njena strategija, ki cilja na širši krog zmagovalcev znotraj svojih vrst. Športni direktor Branko Filip pa je ob tem razkril še ime kolesarja, ki se bo ekipi pridružil kasneje: "Lani smo imeli samo dva zmagovalca v ekipi, Kumpa in Dušana Rajovića, letos bomo dali več na širino ekipe in dali več priložnosti drugim kolesarjem. Z Markom ciljamo le na največje dirke, drugje pa bomo dali priložnost drugim. Vsi morajo pridobiti zmagovalno miselnost in zato rabijo tudi priložnosti. Mladi imajo ob tem še visoka pričakovanja v reprezentanci do 23 let in zato je tak način dirkanja še toliko pomembnejši.Za zdaj imamo deset zelo dobrih kolesarjev, na polovici sezone se nam priključi še Kristjan Hočevar, ki je bil pri nas kot mladinec, nato pa smo ga posodili v goriški klub Meblo Jogi."

Ekipa bo sezono torej začela v Turčiji, nato pa jo čakajo dirke v hrvaški in slovenski Istri, domača dirka za veliko nagrado Adrie Mobil ter v prvem delu sezone še dirke v Franciji, Bosni in Hercegovini, na Madžarskem in v Avstriji. Vse to bo vodilo do vrhunca sezone, seveda govorimo o dirki Po Sloveniji (10.–14. junij). Tudi v drugem delu sezone bo ekipa dirkala po Evropi, njeni člani pa računajo tudi na uvrstitev v reprezentanco za evropsko in svetovno prvenstvo.

"Kombinacija izkušenosti in mladosti se je že v preteklosti izkazala za zmagovito"

Direktor kluba Bogdan Fink verjame, da bo ekipa uspešna. Foto: Vid Ponikvar Sonja Gole, generalna direktorica Adrie Mobil, je za zaključek znova izrazila podporo s strani ene najbolj uspešnih slovenskih družb: "Z navdušenjem sem poslušala to, kar so povedali kolesarji. Prvič, to, da smo ekipa, saj brez ekipnega sodelovanja uspehov ni. Pomembno je, da se že na začetku svoje športne poti zavedajo, da nihče ne piše zgodbe sam, ampak uspešne zgodbe pišemo skupaj. Drugo sporočilo pa je 'želimo zmagati', če pa že ne zmagamo, damo od sebe največ, kar lahko. Ko smo se v družbi Adria Mobil pred petnajstimi leti odločili za podporo kolesarstvu, smo imeli med pogoji tudi timski duh in množičnost in zato se vsako leto znova odločamo za nadaljnjo podporo."

"Kombinacija izkušenosti in mladosti se je že v preteklosti izkazala za zmagovito, ob še bolj motiviranih mladih kolesarjih pa bomo lahko zagotovo še velikokrat poročali o uspehih Kolesarskega kluba Adria Mobil," je še dodal Bogdan Fink, direktor KK Adria Mobil.