V Belgiji napadli kolesarja ekipe Lotto-Soudal

V Belgiji so zaradi širjenja koronavirusa prepovedana nepotrebna potovanja, a ne vožnja s kolesom.

"Iz črnega kombija je izstopil agresivno, rekel sem mu le, da naj pazi na varnostno razdaljo, potem pa me je napadel. Dvakrat me je udaril v obraz, potem pa odšel," je prek facebooka sporočil kolesar, ki prosi morebitne očividce pri identifikaciji voznika.

Podoben incident se je pred dnevi zgodil v Italiji, kjer so napadli skupino kolesarjev. Tudi v Italiji vožnja s kolesom ni prepovedana, a so jo zaradi morebitnih poškodb in pomanjkanja prostora v bolnišnicah odsvetovali.

Vožnja s kolesom je trenutno prepovedana v Španiji in Franciji.