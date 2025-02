Urška Žigart v vetrovni etapi izgubila možnosti za vidno uvrstitev

Na poti od pristanišča Al Dafre do Al Mirfe (111 km) so imele kolesarke in njihove ekipe od začetka ogromno preglavic z močnim bočnim vetrom. Ta je ustvarjal tako imenovane ešalone in glavnino razbil na več delov.

V eni od skupin v ozadju se je znašla tudi edina slovenska kolesarka na dirki Žigart. Na koncu je skupaj z okoli 30 tekmovalkami izgubila 7:32 minute in zasedla 87. mesto.

V ospredju je kmalu po startu uspel napad ekipi UAE Team ADQ, do konca etape pa se je za zmago udarilo pet kolesark, ki so si pred skupino naslednjih 25 tekmovalk nabrale 1:26 minute naskoka.

V sprintu je bila pričakovano najboljša Wiebes in slavila 95. zmago v karieri. Druga je bila Američanka Lily Williams (Human Powered Health), tretja pa Irka Lara Gillespie (UAE Team ADQ).

V skupnem seštevku ima Wiebes 13 sekund naskoka pred Gillespie in 14 pred Williams, največ pa je med favoritinjami za skupno zmago pridobila Italijanka Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ). Ta ima na četrtem mestu zaostanek 16 sekund in prednost minute in pol pred ostalimi kandidatkami za skupno slavje.

Možnosti za vidno uvrstitev je izgubila Žigart, ki je v skupnem seštevku nazadovala na 96. mesto in zaostaja 7:52 minute.

V soboto bo na sporedu edina zahtevna gorska etapa od Al Aina do cilja na vrhu Džebel Hafita (10,9 km/6,7 %). Preizkušnja svetovne serije se bo končala v nedeljo z ravninsko etapo.

