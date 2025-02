Matevža Govekarja maja čaka krst na Giru: 110-odstotno sem zadovoljen s programom dirk

Matevž Govekar je 19. januarja v Združenih arabskih emiratih vstopil v svojo tretjo sezono kolesarstva na najvišji ravni. Član ekipe Bahrain-Victorious je sezono začel na enak način, kot je lansko končal. Z zmago. Lani je za slovo od sezone zmagal v zadnji etapi dirke svetovne serije po Guangxiju na Kitajskem, letošnjo pa začel z zmago na enodnevni nekategorizirani dirki Al Salam v ZAE.

Kolesar iz Godoviča, ki bo 17. aprila dopolnil 25 let, je v intervjuju za Sportal povedal, da je s svojim razvojem zadovoljen in da čuti, da se razvija v pravo smer. Tudi glede letošnje sezone je optimističen.

"Za mano je dobra zima in dirke, na katerih sem vozil do zdaj, kažejo, da sem na zelo dobri ravni. Prejšnji konec tedna na dirki v Španiji sicer nismo ulovili ubežnikov, sem pa jih dohitel v sprintu ravno na ciljni črti in osvojil šesto mesto, tako da mislim, da se zadeve odvijajo v pravo smer."

110-odstotno zadovoljen s programom dirk

Zadovoljen je tudi s programom dirk, ki jih ima v načrtu za letošnjo sezono. "Že lani sem imel zelo dober koledar dirk, letos pa sem z njim še bolj zadovoljen. Nastopil bom na dirkah, ki mi ustrezajo in na katerih bom lahko lovil tudi svoj rezultat, na večjih dirkah pa bomo poskusili čim bolje pomagati kapetanu."

Čez natanko teden dni bo v Franciji nastopil na dirki po Provansi, nato pa ga v začetku marca v Belgiji čaka opening vikend klasik (Omloop Nieuwsblad 1. marca in Kuurne-Brussel-Kuurne dan pozneje). Sledita etapni dirki Pariz–Nica in Dirka po Kataloniji, maja pa odhaja na svoj prvi Giro. "Ko se je začelo šušljati, da bo etapa Gira letos tudi v Sloveniji, sem potihoma upal, da bom tudi jaz nastopil na dirki. S programom dirk sem 110-odstotno zadovoljen. Imel bom kar veliko priložnosti, da dirkam tudi za svoj rezultat, kar je vsekakor velika motivacija."

Govekar lani po zmagi v 6. etapi Dirke po Britaniji. Foto: Reuters

Tudi Flandrija in Pariz–Roubaix bosta prej ko slej prišli na vrsto

Govekar si nekoč želi nastopiti tudi na prestižnih, izjemno zahtevnih klasikah, Flandriji in Pariz–Roubaix, a zagotovo to ne bo letos, saj bo v tistem obdobju na višinskih pripravah za italijansko pentljo. "Letos je cilj ekipe, da se res izkažemo na opening vikendu v Belgiji, občutki na kolesu so zelo dobri, zato upam, da mi bo tudi na klasikah uspelo stopiti kakšno stopnico višje, mislim pa, da bo za nastop na Flandriji in Roubaixu treba še trenirati. Morda po merilih trenutnega trenda v kolesarstvu nisem več najmlajši, a vseeno verjamem, da imam pred sabo še nekaj dobrih let in da bo napočil čas, ko bom ti dve dirki lahko označil kot svoj veliki cilj."

Na Giru lovec na etapne zmage

Bo pa že letos njegov veliki cilj čim boljša predstava na Giru, kjer bo lovil etapne zmage na razgibanih etapah, na katerih se obeta sprint manjše skupine, medtem ko bo glavni adut ekipe za generalno razvrstitev Italijan Antonio Tiberi, lani peti na Giru in najboljši mladi kolesar.

"Kar zadeva Giro v Sloveniji, se najraje spomnim na Giro leta 2021, ko je bila etapa speljana skozi Goriška brda. Tisto je bilo res nepozabno. Letos bo etapa v podobna in trudil se bom, da bom čez klanec pripeljal v ospredju, odločilen pa bo sprint v Novi Gorici. Upam pa, da se bom dokazal že pred slovensko etapo."

Znova na makadam

Govekar bo tudi letos nastopil na dirkah v disciplini gravel. Lani je že zmagal v Gironi in dokazal, da ima tudi v tej disciplini svetlo prihodnost. "Sponzorjem je vsekakor v interesu, da z Matejem (Mohoričem, op. p.) nastopiva na dirkah v gravlu oz. še posebej Matej, bom pa tudi jaz letos dirkal v Gironi, na evropskem in svetovnem prvenstvu v gravlu. Svetovno prvenstvo bo letos v Nici, kar pomeni, da nas čaka veliko vzpona, tako kot je bilo že lani v Gironi, kjer mi je potem veliko uspelo nadoknaditi na spustu. Gravel dirke so mi zelo všeč. Še vedno je to prava dirka, tudi medijsko so te dirke precej dobro pokrite, je pa vse precej bolj sproščeno kot na cestnih dirkah."

Govekar se že zdaj veseli vzdušja, ki ga 24. maja pričakujemo ob vnovičnem prihodu Gira v Slovenijo. Foto: Ana Kovač Navidezna medalja iz Züricha

Govekar računa tudi na nastop na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki ga konec septembra gosti Kigali v Ruandi na afriški celini. "Trasa v Ruandi bo še zahtevnejša kot tista v Zürichu in zato še bolj pisana na kožo Tadeju ali Primožu. Slovenci bomo imeli na startu devet kolesarjev. Upam, da bom dobro pripravljen in da bom lahko ekipi pomagal še bolj kot lani, saj bom še leto starejši, bolj zrel in izkušen. Zagotovo pa ne bom mogel pomagati v zadnjih 20 kilometrih dirke (smeh, op. p.)."

Govekar se še danes rad spomni na nepozabno prvenstvo v Švici, kjer je bil del udarne osmerice, ki je se je veselila naslova svetovnega prvaka – tega je z drznim napadom 101 kilometer pred ciljem osvojil Pogačar.

Tadej Pogačar in Matevž Govekar na svetovnem prvenstvu v Zürichu, ki se je končalo z veličastno zmago Pogačarja. Foto: Guliverimage "Nepozabno," se spominja Govekar. "Ko sem potoval v Švico, sem se zavedal, da je to lahko tudi eden od vrhuncev moje kariere. Že to, da si v ekipi s kolesarjem, kot je Tadej, je vrhunska izkušnja. Še danes me kar spreleti, ko pomislim na fenomenalno vzdušje ob trasi. Že ta izkušnja ti da dodatno samozavest in motivacijo za nadaljevanje v karieri."

"Vemo, da je zelo malo kolesarjev, ki zmagajo na svetovnem prvenstvu, jih pa tudi ni prav veliko, ki bi bili del reprezentance, ki je osvojila naslov svetovnega prvaka oz. ki bi bili v ekipi s takim šampionom kot je Tadej. Že to je lahko navidezna medalja."

