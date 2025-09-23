Torek, 23. 9. 2025, 10.37
57 minut
Kigali, SP, vožnja na čas (mladinci, mladinke)
Ura resnice za mladince in mladinke: v boj z uro Vanja Kuntarič Žibert in Bastian Petrič
Tudi tretji dan svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Kigaliju v Ruandi bo v znamenju kronometra. Ob 10.45 se bodo na traso podale mladinke (brez slovenske predstavnice), ob 14. uri pa mladinci. Med njimi bosta tudi dva Slovenca – Bastian Petrič (start ob 14.51) in državni prvak v vožnji na čas Vanja Kuntarič Žibert (start ob 15.13), oba člana ekipe Pogi Team.
Mladinke čaka 18,3 kilometra dolga preizkušnja, medtem ko se bodo mladinci spopadli z 22,6 kilometra dolgo traso. Slovenski dvojec, Vanja Kuntarič Žibert in Bastian Petrič, bo poskušal nadaljevati z dobrimi predstavami, ki so jih v uvodnih dneh pokazali slovenski kolesarji.
🕑 Vanja Kuntarič Žibert 14:51:00
🕑 Bastian Petrič 15:13:00
Najboljši slovenski rezultat v Kigaliju je do zdaj dosegel Tadej Pogačar, ki je bil v nedeljo v kronometru četrti, le sekundo in pol oddaljen od bronaste medalje. Urška Žigart je v ženski preizkušnji zasedla 16. mesto, včeraj pa sta v kategoriji mlajših članov nastopila tudi Jaka Marolt in Nejc Komac iz ekipe Factor Racing ter osvojila 21. oziroma 37. mesto.
|Datum
|Čas
|Disciplina
|Nastopajoči
|21. 9.
|10.10
|Vožnja na čas – članice
|Urška Žigart
|21. 9.
|13.45
|Vožnja na čas – člani
|Tadej Pogačar
|22. 9.
|13.35
|Vožnja na čas – mlajši člani
|Jaka Marolt, Nejc Komac
|23. 9.
|14.00
|Vožnja na čas – mladinci
|Vanja Kuntarič Žibert, Bastian Petrič
|26. 9.
|8.00
|Cestna dirka – mladinci
|Vanja Kuntarič Žibert, Bastian Petrič, Gal Stare
|26. 9.
|12.00
|Cestna dirka – mlajši člani
|Jakob Omrzel, Erazem Valjavec, Anže Ravbar, Jaka Marolt, Nejc Komac
|27. 9.
|8.20
|Cestna dirka – mladinke
|Eva Terpin
|27. 9.
|12.05
|Cestna dirka – članice
|Urška Žigart
|28. 9.
|9.45
|Cestna dirka – člani
|Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Gal Glivar, Jaka Primožič, Matic Žumer
