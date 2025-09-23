Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Vanja Kuntarič Žibert Bastian Petrič Tadej Pogačar svetovno prvenstvo v kolesarstvu Ruanda 2025

Kigali, SP, vožnja na čas (mladinci, mladinke)

Ura resnice za mladince in mladinke: v boj z uro Vanja Kuntarič Žibert in Bastian Petrič

Kigali SP | Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Kigaliju v Ruandi bosta danes na sporedu vožnji na čas za mladinke in mladince. Na startu sta tudi dva Slovenca. Vanja Kuntarič Žibert in Bastian Petrič. | Foto Guliverimage

Na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Kigaliju v Ruandi bosta danes na sporedu vožnji na čas za mladinke in mladince. Na startu sta tudi dva Slovenca. Vanja Kuntarič Žibert in Bastian Petrič.

Foto: Guliverimage

Tudi tretji dan svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Kigaliju v Ruandi bo v znamenju kronometra. Ob 10.45 se bodo na traso podale mladinke (brez slovenske predstavnice), ob 14. uri pa mladinci. Med njimi bosta tudi dva Slovenca – Bastian Petrič (start ob 14.51) in državni prvak v vožnji na čas Vanja Kuntarič Žibert (start ob 15.13), oba člana ekipe Pogi Team.

Mladinke čaka 18,3 kilometra dolga preizkušnja, medtem ko se bodo mladinci spopadli z 22,6 kilometra dolgo traso. Slovenski dvojec, Vanja Kuntarič Žibert in Bastian Petrič, bo poskušal nadaljevati z dobrimi predstavami, ki so jih v uvodnih dneh pokazali slovenski kolesarji.

Startni časi:
🕑 Vanja Kuntarič Žibert 14:51:00
🕑 Bastian Petrič 15:13:00

Najboljši slovenski rezultat v Kigaliju je do zdaj dosegel Tadej Pogačar, ki je bil v nedeljo v kronometru četrti, le sekundo in pol oddaljen od bronaste medalje. Urška Žigart je v ženski preizkušnji zasedla 16. mesto, včeraj pa sta v kategoriji mlajših članov nastopila tudi Jaka Marolt in Nejc Komac iz ekipe Factor Racing ter osvojila 21. oziroma 37. mesto.

Datum Čas Disciplina Nastopajoči
21. 9. 10.10 Vožnja na čas – članice Urška Žigart
21. 9. 13.45 Vožnja na čas – člani Tadej Pogačar
22. 9. 13.35 Vožnja na čas – mlajši člani Jaka Marolt, Nejc Komac
23. 9. 14.00 Vožnja na čas – mladinci Vanja Kuntarič Žibert, Bastian Petrič
26. 9. 8.00 Cestna dirka – mladinci Vanja Kuntarič Žibert, Bastian Petrič, Gal Stare
26. 9. 12.00 Cestna dirka – mlajši člani Jakob Omrzel, Erazem Valjavec, Anže Ravbar, Jaka Marolt, Nejc Komac
27. 9. 8.20 Cestna dirka – mladinke Eva Terpin
27. 9. 12.05 Cestna dirka – članice Urška Žigart
28. 9. 9.45 Cestna dirka – člani Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Gal Glivar, Jaka Primožič, Matic Žumer

Vanja Kuntarič Žibert Bastian Petrič Tadej Pogačar Tadej Pogačar svetovno prvenstvo v kolesarstvu Ruanda 2025
