Ura resnice za mladince in mladinke: v boj z uro Vanja Kuntarič Žibert in Bastian Petrič

Tudi tretji dan svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Kigaliju v Ruandi bo v znamenju kronometra. Ob 10.45 se bodo na traso podale mladinke (brez slovenske predstavnice), ob 14. uri pa mladinci. Med njimi bosta tudi dva Slovenca – Bastian Petrič (start ob 14.51) in državni prvak v vožnji na čas Vanja Kuntarič Žibert (start ob 15.13), oba člana ekipe Pogi Team.

Mladinke čaka 18,3 kilometra dolga preizkušnja, medtem ko se bodo mladinci spopadli z 22,6 kilometra dolgo traso. Slovenski dvojec, Vanja Kuntarič Žibert in Bastian Petrič, bo poskušal nadaljevati z dobrimi predstavami, ki so jih v uvodnih dneh pokazali slovenski kolesarji.

Startni časi:

🕑 Vanja Kuntarič Žibert 14:51:00

🕑 Bastian Petrič 15:13:00

Najboljši slovenski rezultat v Kigaliju je do zdaj dosegel Tadej Pogačar, ki je bil v nedeljo v kronometru četrti, le sekundo in pol oddaljen od bronaste medalje. Urška Žigart je v ženski preizkušnji zasedla 16. mesto, včeraj pa sta v kategoriji mlajših članov nastopila tudi Jaka Marolt in Nejc Komac iz ekipe Factor Racing ter osvojila 21. oziroma 37. mesto.

Datum Čas Disciplina Nastopajoči 21. 9. 10.10 Vožnja na čas – članice Urška Žigart 21. 9. 13.45 Vožnja na čas – člani Tadej Pogačar 22. 9. 13.35 Vožnja na čas – mlajši člani Jaka Marolt, Nejc Komac 23. 9. 14.00 Vožnja na čas – mladinci Vanja Kuntarič Žibert, Bastian Petrič 26. 9. 8.00 Cestna dirka – mladinci Vanja Kuntarič Žibert, Bastian Petrič, Gal Stare 26. 9. 12.00 Cestna dirka – mlajši člani Jakob Omrzel, Erazem Valjavec, Anže Ravbar, Jaka Marolt, Nejc Komac 27. 9. 8.20 Cestna dirka – mladinke Eva Terpin 27. 9. 12.05 Cestna dirka – članice Urška Žigart 28. 9. 9.45 Cestna dirka – člani Tadej Pogačar, Primož Roglič, Matej Mohorič, Domen Novak, Luka Mezgec, Matevž Govekar, Gal Glivar, Jaka Primožič, Matic Žumer

