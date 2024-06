Uci bo preizkusila rumene kartone na dirkah

Mednarodna kolesarska zveza Uci je v sredo napovedala uvedbo rumenih kartonov, da bi izboljšala varnost kolesarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Letošnjo sezono je zasenčilo že nekaj hujših trkov in padcev, v katerih so se poškodovali nekateri vodilni svetovni kolesarji, kot sta Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel, pa tudi Primož Roglič.