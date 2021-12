Tudi čez ovire, stopnice in blato Pogačar številka 1

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je bil prva zvezda domače preizkušnje v ciklokrosu. Z Luko Mezgecem (BikeExchange - Jayco) sta uprizorila lep dvoboj pred številnimi mimoidočimi, ki so se zbrali zunaj označenih meja proge. Prireditev je zaradi veljavnih ukrepov v boju z epidemijo novega koronavirusa potekala brez prisotnosti gledalcev.

Krog je bil dolg 2,3 km, potekal pa je po makadamu, mivki ter travi s številnimi ovirami in stopnicami, ki so predstavljale velik izziv za tekmovalce. Skupaj je bilo v vseh kategorijah prijavljenih 126 tekmovalcev, v članski konkurenci (skupaj z mlajšimi člani) pa jih je tekmovalo 16.

Matevž Govekar (Tirol KTM) je bil tisti, ki je v prvih treh krogih narekoval ritem, sledila pa sta mu Mezgec in Pogačar. Nato je prav dvakratni zmagovalec dirke po Franciji začel stopnjevati ritem, skupaj z Mezgecem pa sta nato v ospredju nadaljevala sama z vse večjo prednostjo pred zasledovalci.

V šestem krogu je Pogačar, sicer državni prvak v ciklokrosu pred tremi leti, napravil razliko in Mezgecu ušel za 21 sekund, v sedmem in zadnjem osmem pa je mirno krmaril do cilja blatne preizkušnje in slavil s prednostjo 10 sekund pred Mezgecem in 37 pred Govekarjem.

V ženski konkurenci je slavila Italijanka Asia Zontone (ASD Jam's Buja) pred Uršo Pintar (UAE Team Emirates) in Tjašo Sušnik (BTC City Ljubljana Scott), ki sta zaostali več kot en krog.