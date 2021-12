Najbolj nenavadna kolesarka dirka #video

Blato in ovire so v ciklokrosu nekaj povsem običajnega. Pred tednom dni so v sklopu svetovnega pokala v Trentinu dirkali tudi na snegu. Še bolj nenavadna pa je bila proga na tokratni dirki na Nizozemskem - le redko videna spirala.

Na Nizozemskem v Rucphenu so na deveti od 16 dirk svetovnega pokala v ciklokrosu del krožne trase speljali tudi v spirali (pred leti smo jo videli na dirki v Ajdovščini). Posnetki so obkrožili svet in so pravi hit družabnih omrežij.

The riders take on the dizzying spiral of #CXWorldCup Rucphen 🇳🇱 for the first time! 😵‍💫 pic.twitter.com/Va9lm4Vccl — GCN Racing (@GcnRacing) December 18, 2021

Zmagal je kolesar ekipe Grenadiers Tom Pidcock in postal sploh prvi Britanec z zmago na dirki svetovnega pokala v ciklokrosu. Ta kolesarska disciplina je sicer najbolj priljubljena med Nizozemci in Belgijci. Dirko na snegu v Val di Soleju je pred tednom dni dobil moštveni kolega našega Primoža Rogliča, Wout van Aert.

V Trentinu je dirko ciklokrosa na snegu dobil Wout van Aert. Foto: Guliver Image