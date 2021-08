Tudi bronasti Tadej Pogačar končno doma!

Tadej Pogačar je 24. julija, na uvodni dan olimpijskih iger v Tokiu, odprl slovensko nabiranje olimpijskih odličij. Na cestni dirki je v dramatičnem zaključku na dirkališču pod goro Fudži osvojil bronasto odličje, prvo olimpijsko medaljo za slovensko kolesarstvo. Že štiri dni pozneje se je slovenska bera kolesarskih medalj podvojila. Primož Roglič je po smoli na letošnjem Touru in težavah na cestni dirki izpeljal fenomenalen kronometer in osvojil naslov olimpijskega prvaka.

Vmes sta si kolajni okrog vratu nadela še kanuist Benjamin Savšek in judoistka Tina Trstenjak, tik pred koncem iger pa je zlato piko na i postavila še Janja Garnbret, ki se je v zgodovino vpisala kot prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju. Vsi našteti so se že v preteklih dneh vrnili v domovino in uživali v sprejemih, danes bo to čast dočakal tudi Pogačar, ki se je z zmago na Touru zavihtel na prvo mesto kolesarske jakostne lestvice.

Na hipodromu v Komendi, kjer je bil ves čas Toura možen ogled dirke na velikem ekranu, ga bodo pozdravili danes ob 17.30. Če vam do tja ne bo uspelo priti, boste sprejem lahko spremljali preko videopovezave na naši spletni strani.

Pogačar se je z vodstvom ekipe odločil, da letošnjo Vuelto izpusti. Dirka po Španiji je bila prva tritedenska dirka, na kateri je nastopil in že kar takoj stopil na zmagovalni oder. Bil je najboljši mladi kolesar in tretji v skupni razvrstitvi. Zmagal je Primož Roglič. Foto: Luis Angel Gomez / Photogomezspo

Pogačar si je po olimpijskih igrah vzel nekaj dni premora in z vodstvom ekipe sprejel odločitev, da nastop na letošnji Dirki po Španiji, ki se začenja že jutri in na kateri bodo nastopili štirje slovenski kolesarji (poleg Primoža Rogliča še Jan Tratnik in Polanc ter Luka Mezgec), izpusti.

Kot je nedavno sporočil prek družbenih omrežij, bo dirkal šele konec avgusta na Dirki po Bretanji (29. 8.), septembra pa se bo udeležil dveh reprezentančnih akcij. Nastopil bo na evropskem prvenstvu v Trentinu (8. 9. do 12. 9.) in na svetovnem v Flandriji (19. 9. do 26. 9.).

Sezono bo predvidoma zaključil na zadnjem od petih kolesarskih spomenikov, na Dirki po Lombardiji (9. 10.).

Preberite še: