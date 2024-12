Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta trenutno izenačena na 2:2 v svojih medsebojnih obračunih v zadnjih štirih edicijah Dirke po Franciji, kjer sta bila oba na prvem in drugem mestu. Ekipa Visma | Lease a Bike, vključno z Vingegaardovo ženo Trine Marie Hansen, pa ve, kako obrniti stvari v korist Danca.

Rivalstvo med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom na Dirki po Franciji je v zadnjih letih prineslo izjemne boje, na koncu pa je vsak od njiju osvojil dve izmed zadnjih štirih različic. Leto 2025 bo tako prineslo boj za novo vodstvo v medsebojnih dvobojih.

Trine Marie Hansen, Vingegaardova žena, je v nedavnem pogovoru na danski televiziji DRTV ponudila svoj pogled na dinamiko dvobojev med obema kolesarjema. Poudarila je izjemno eksplozivnost in moč Pogačarja, pri čemer je omenila, da mu nihče, niti Jonas, ne more slediti na tem področju. Je pa tudi poudarila, da Jonasova vzdržljivost in sposobnost obvladovanja določenih vrst etap omogočata, da se lahko na nekaterih področjih meri s Pogačarjem. Po njenem mnenju bo izid prihodnjih dirk zelo odvisen od terena in vrste etap, ki bodo vključene.

Foto: Reuters

Dvakrat taktika izčrpavanja uspela, letos ne

V letih 2022 in 2023 je bila taktika, ki je na koncu obrodila sadove, osredotočena na izčrpavanje Pogačarja v dolgih etapah skozi celoten dan, po večini pa so imele te tudi dolge vzpone. V obeh letih je Pogačar popustil v eni etapi – prvič na Col du Granon in drugič do Courchevela. V iztekajočem se letu to ni bila šibka točka slovenskega šampiona, a pri moštvu Visma | Lease a Bike vedo, da njegova eksplozivnost v dolgih etapah, ki vključujejo veliko napora in dolge vzpone, ne bo imela enakega učinka.

Nizozemska ekipa je to taktiko v preteklih letih uspešno izkoristila, v letu 2024 pa so jo resnično uporabili šele v 15. etapi na Plateau de Beille, vendar Pogačarja niso zlomili. Kljub temu bo verjetno to še naprej ključna strategija za Jonasa, ki bo verjetno imel v svojih vrstah Seppa Kussa, Simona Yatesa in Mattea Jorgensona, vse pripravljene, da postanejo zlati pomočniki na naslednji Dirki po Franciji.

"Osredotočeni smo na močno ekipo okoli Jonasa, da lahko njegovi pomočniki pomagajo, da izčrpajo Pogačarja," so dejali pri ekipi. Vingegaardov načrt dirk v letu 2025 bo razkrit v naslednjih tednih, ko ekipa začne svoj drugi trening tabor v Španiji.