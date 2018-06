Thomas odbil vse napade in dobil dirko Criterium du Dauphine

Britanec Geraint Thomas je zmagovalec kolesarske dirke Criterium du Dauphine. V izredno zahtevni etapi s sedmimi kategoriziranimi gorskimi cilji in zaključnim vzponom na Saint-Gervais pod Mont Blancom je kolesar Skyja odbil vse nevarnejše napade in se veselil končne zmage. Junak etape je bil sicer njegov rojak Adam Yates.

Kolesar ekipe Mitchelton Scott je imel v zaključku največ moči, z izrednim sprintom v klanec je najprej pustil za sabo tekmece okoli rumene majice, kakšnih 50 metrov pred ciljem premagal še zadnjega od ubežnikov, Španca Daniela Navarra, ter se veselil prestižne zmage. Veliko časa ni pridobil, Thomaseve skupne zmage ni ogrozil, je pa potrdil drugo mesto v generalni razvrstitvi. Na koncu je imel točno minuto zaostanka za Valižanom, tretje mesto je z zaostankom minute in 47 zasedel Francoz Romain Bardet, ki je bil tretji tudi v etapi.

⏪🔻 Revivez cet incroyable dernier kilomètre ! 😱

⏪🔻 Relive this amazing last kilometer! 😱#Dauphiné pic.twitter.com/77LZdWtW73 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 10, 2018

Kdo od dvojčkov Yates je boljši?

"Za mano je še ena težka etapa. Na srečo sem se po včerajšnjem dnevu dobro regeneriral, tako da nisem imel težav z nogami. Tokrat sem nekaj dalj časa čakal z napadom, kar se je obrestovalo. Thomasa danes v skupnem seštevku nisem mogel premagati, sem pa potrdil, da je moja forma iz dneva v dan boljša. Tour je moj glavni cilj sezone, verjamem, da bom nanj prišel odlično pripravljen. Čaka me še en cikel priprav," je dejal Yates in odgovoril na vprašanje, kdo od dvojčkov Yates je boljši: "Rekel bi, da sem jaz boljši, a število zmag kaže drugače, Simon jih ima več. Naj bo neodločeno."

Za Thomasa, ki mu je v zadnji etapi kar dvakrat počila zračnica, je bila to 17. zmaga v profesionalni karieri, za njegovo ekipo Skyja pa šesta skupna zmaga v osmih letih.

Največja zmaga po dirki Pariz-Nica

"Ob uspehu na dirki Pariz-Nica je to moja največja zmaga. Mislim, da še nikoli nisem bil tako dobro pripravljen in jasno je, da si želim, da bi imel tudi na Touru proste roke," je dejal Thomas, ki je s tem svoji ekipi nakopal nekaj težav pri izbiri kapetana za dirko po Franciji. Chris Froome, ki je zaradi dopinških obtožb še vedno pod pritiskom, je v svoji ekipi dobil enakovrednega tekmeca in vprašanje je, če se bodo pri Skyu odločili, da bo on njihov glavni adut za Tour.

Edini slovenski predstavnik na dirki, kolesar Bahrain Meride Luka Pibernik, je v cilj zadnje etape prišel z 21 minutami in tremi sekundami zaostanka, zasedel pa 86. mesto. Dirko je končal na 99. mestu (+1:39:10).