Bilbau šesta etapa, Thomas ostaja skupno vodilni

Thomas je v etapi zasedel drugo mesto, za Bilbaom je zaostal 21 sekund, še dve sekundi več je zaostal Irec Daniel Martin, najboljši v petkovi etapi.

⏪ Revivez le dernier kilomètre et cette victoire de Pello Bilbao à La Rosière ! 🇪🇸🙌

⏪ Relive the last kilometer and the victory of Pello Bilbao in La Rosière! 🇪🇸🙌#Dauphiné pic.twitter.com/CYJldLljpH — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2018

"Danes sem bil motiviran, saj sem imel včeraj težek dan"

Današnja etapa se je začela razpletati v zadnjih 15 kilometrov. Takrat so se začeli vrstiti napadi med ubežniki in v glavnini. Bilbao, šesti z letošnje dirke po Italiji, je sam spredaj ostal osem kilometrov pred koncem. Čeprav so se za njim podali Thomas, Yates, Bardet in Martin - slednji je največ časa narekoval ritem - je Bilbao dobro razporedil moči in v svojem tempu dosegel cilj.

"Težko je po Giru, ki je bil letos posebej težek. Danes sem bil motiviran, saj sem imel včeraj težek dan. Najpomembnejša je bila glava. Če se želiš boriti, je vse mogoče," je po etapi povedal Bilbao in potrdil, da ga na prihajajoči dirki po Franciji ne bo: "Želim si le na počitnice."

🎙️ @GeraintThomas86 about/à propos de @taogeoghegan : "Il a vraiment franchi un cap cette semaine, il a un grand avenir devant lui // He has really stepped up this week, he's definitely got a very bright future"#Dauphiné pic.twitter.com/xv9rGUtBzB — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2018

Thomas minuto in pol pred Yatesom, Pibernik skupno 113.

V skupnem seštevku ima Thomas 1:29 minute prednosti pred rojakom Adamom Yatesom. Na tretjem mestu je Francoz Romain Bardet, ki zaostaja 2:01 minute.

Edini Slovenec na dirki Luka Pibernik, član Bahrain-Meride, je bil danes 113., zaostal je 31 minut in 40 sekund. Skupno je 113.

Do konca dirke je še ena zahtevna etapa. V nedeljo kolesarje čaka 129 kilometrov med Moutiersom in Saint-Gervaisom Mont Blancom.