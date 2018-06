Martinu etapa, Thomasu skupno vodstvu na kriteriju Dauphine

⏪ Revivez le dernier kilomètre de l'étape et la victoire de Dan Martin ! 🇮🇪

Martin je le prišel do tako želene in pričakovane zmage v dresu UAE Emirates. Poskusil je že v četrtek, a ga je v sprintu premagal Francoz Julian Alaphilippe. Danes se je za napad odločil dobre tri kilometre pred koncem etape, si prikolesaril 15 sekund prednosti, ki so mu na koncu zadoščale, čeprav se je v zadnjem kilometru v lov za njim podal Thomas. Kolesar ekipe Sky je ob pospeševanju s seboj potegnil še Francoza Romaina Bardeta, ki pa je po nekaj deset metrih omagal. Thomas se je Martinu povsem približal, a mu je zmanjkalo metrov, da bi ga lahko pošteno ogrozil.

Geraint Thomas v rumenem

Po šestih dneh dirkanja je v rumeni majici vodilnega Thomas, ki ima pred prvim zasledovalcem, Italijanom Damianom Carusom eno minuto in devet sekund prednosti. Toliko na tretjem mestu zaostaja tudi Italijan Gianni Moscon, še en kolesar Skyja, ki je danes kolesaril kot skupno vodilni.

Pibernik zaostal več kot 15 minut

Edini Slovenec na dirki Luka Pibernik, član Bahrain-Meride, je prišel čez ciljno črto na 105. mestu in z zaostankom 15:27 minute. Skupno je 114.

V soboto kolesarje čaka 110 kilometrov dolga etapa med Frontenexom in La Rosiere Espace San Bernardom, cilj pa bo znova navkreber.