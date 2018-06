Bahrain-Merida na dirki Po Sloveniji s petimi Slovenci, tudi lastnikom etapne zmage na Giru

Dres kolesarske ekipe Bahrain-Merida bo na dirki Po Sloveniji, ki se bo v sredo začela v Lendavi in se po petih dneh končala naslednjo nedeljo v Novem mestu, nosilo pet Slovencev. To bodo Domen Novak, Borut Božič, Grega Bole, Matej Mohorič in David Per. Poleg njih bosta nastopila še Italijana Valerio Agnoli in Niccolo Bonifazio.