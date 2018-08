Tadej Pogačar prevzel vodstvo na dirki Tour de l'Avenir

V sedmi etapi sta bila pred Pogačarjem, ki je napredoval za 16. mest, le Kolumbijec Ivan Romiro Sosa in Američan Brandon McNulty, vsi trije so dosegli isti čas in s bili 14 sekund pred najbližjim zasledovalcem.

Dirka se bo z deseto etapo končala v nedeljo, 26. avgusta.

Tekmovanje, ki poteka od leta 1961, velja za pomanjšano verzijo slovite dirke po Franciji in je v zadnjem obdobju namenjena kolesarjem pod 23 leti starosti, ki se uveljavljajo. Med zmagovalci so bili tudi poznejša velika imena kolesarstva, kot so Greg LeMond, Miguel Indurain, Felice Gimondi, Joop Zoetemelk in Laurent Fignon, ki so pozneje skupaj slavili na 12 dirkah po Franciji.