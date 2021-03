Tadej Pogačar pred težkim izzivom, a z zaključkom po njegovem okusu

V skupnem seštevku dirke je na drugem mestu eno najbolj vročih imen v svetu kolesarstva ta hip, zmagovalec enodnevne italijanske klasike Strade Bianche in štirikratni svetovni prvak v ciklokrosu Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), ki za van Aertom zaostaja štiri sekunde.

V skupnem seštevku 3. mesto zaseda svetovni prvak, Francoz Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-step), ki ima za modro majico deset sekund zaostanka.

Četrti je Španec Mikel Landa (Bahrain-Victorious) z 19 sekundami zaostanka, prvo peterko zaključuje lanski zmagovalec Dirke po Franciji Tadej Pogačar (UAE) z 20 sekundami zaostanka. Včeraj je prišprintal do osmega mesta.

"Zaostanek je kar velik, ampak videli bomo, če je majhen ali velik," je včeraj po prihodu v cilj namignil Pogačar, ki si želi, da bi se mu v današnji kraljevski etapi noge dobro vrtele. Pred današnjo etapo je povedal, da pričakuje izredno napeto in intenzivno dirko, v kateri se bo v boj za najvišja mesta vmešalo več imen.

Na dirki so še trije Slovenci. Jan Polanc (UAE) je v skupnem seštevku na 58. mestu (+ 3:20), Luka Mezgec (Team BikeExchange) je nazadoval na 86. mesto (+ 11:19), Jan Tratnik (Bahrain) pa je pridobil nekaj mest in je zdaj 134. (+ 17:41).

Profil trase na četrti etapi dirke Tirreno-Adriatico:

Kolesarje danes čakata dva vzpona najvišje kategorije. Na 161. kilometru bodo najprej zagrizli v klanec Passo Campanelle (13.8 km vzpona s 4.5-odstotnim naklonom), za zaključek pa jih čaka gorski cilj na Prati di Tivo (14.7km vzpona pri 7-odstotnem naklonu), ki bo ena ključnih točk letošnje dirke.

Zaključni vzpon v četrti etapi:

Današnja etapa se je začela ob 12. uri, končala pa naj bi se malo čez 16. uro. Dirka se bo v torek končala z 10-kilometrskim ravninskim kronometrom.

📺 219 km, a long breakaway and the battle at Gualdo Tadino. Watch the stage 3 Highlights!



