Tadej Pogačar bo napadal svojo drugo zmago

Na dirki, ki se bo končala 29. februarja, bo na sporedu sedem etap, od tega štiri ravninske, ena razgibana in dve gorski s ciljem na klancu.

Foto: zajem zaslona

Pogačar: Pripravljenost je dobra, upam, da vsaj takšna, kot je bila v Španiji

Ker bo za Pogačarjevo ekipo UAE Emirates to domača dirka, je povsem jasno, da ima vzhajajoči slovenski zvezdnik visoke cilje, v ekipi si zagotovo želijo, da po zmagi na dirki po Valencii zmaga še enkrat in s tem na prestolu nadomesti lanskega zmagovalca, rojaka Primoža Rogliča, ki ga letos ne bo.

"Dirka je moj prvi cilj tega dela sezone. Po konfiguraciji ni preveč zahtevna, v sprinterskih etapah računamo na Fernanda Gavirio, ki bo imel v teh etapah našo podporo. V drugih etapah pa bodo fantje pomagali meni, predvsem v dveh gorskih etapah s ciljem na klancu. Pripravljenost je dobra, upam, da vsaj takšna, kot je bila v Španiji pred dvema tednoma. Je pa konkurenca drugih ekip oziroma tekmovalcev tu morda malo večja. Sam bom kot vedno dal vse od sebe, kam me bo to pripeljalo, pa bomo videli v soboto ob koncu zadnje etape," je pred začetkom dirke, na kateri se po poškodbi v karavano vrača Britanec Chris Froome, dejal Pogačar.

Tudi Adam Yates bo na dirki. Foto: zajem zaslona

Od zvenečih imen, ki se bodo borila za najvišja mesta v skupnem seštevku, bodo poleg Pogačarja in Frooma na startu tudi Britanec Adam Yates, Španec Alejandro Valverde, Rus Ilnur Zakarin, Italijan Domenico Pozzovivo, Kostaričan Andrey Amador, Kazahstanec Aleksej Lucenko in Nizozemec Wilco Kelderman. Močna bo tudi konkurenca v sprintih, na startu bodo asi, kot so Avstralec Caleb Ewan, Nizozemec Dylan Groenewegen, Nemec Pascal Ackermann, Irec Sam Bennett in Francoz Arnaud Demare.

Zanimivo bo tudi opazovati, kako so na sezono pripravljeni Rogličevi pomočniki iz ekipe Jumbo-Visma Laurent De Plus, Tony Martin, Jos Van Emden in drugi, piše STA.