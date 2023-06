Švicar na domačih cestah ugnal Evenepoela

Za 29-letnega Švicarja iz Wila je bila to 27. zmaga v karieri, od tega 17. v vožnjah na čas.

Küng je v Einsiedelnu slavil s časom 13:31 in povprečno hitrostjo 56,375 km/h. Šest sekund je zaostal povratnik Evenepoel. Mladi Belgijec je po deveti etapi dirke po Italiji odstopil zaradi okužbe z novim koronavirusom, dirko po Švici pa izbral za uvodni del priprav na avgustovsko svetovno prvenstvo v Glasgowu na Škotskem.

What emotions: @stefankueng (@GroupamaFDJ ) wins the openning TT of the TdS23 pic.twitter.com/nJSEYURuI8