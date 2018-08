Žakljeva s popotnico desetega mesta samozavestno na SP

Ženska članska dirka je bila sicer poslastica za ljubitelje gorskega kolesarstva, z veliko prehitevanji ter borbo za zmago na dirki in v svetovnem pokalu. Vse od začetka do konca je imela pomembno vlogo tudi Ledinka Tanja Žakelj, članica ekipe Unior/Devinci Factory Racing, ki je na koncu le osvojila tako želeno mesto v prvi deseterici. Skoraj do konca pa je kazalo še bolje, saj je bila na osmem mestu, nato pa je tudi njo doletel defekt.

Ne očita si

"Res enkratno, da mi je uspelo za zaključek svetovnega pokala priti med prvih deset, še bolje pa se je bilo voziti med prvimi in boriti za dobra mesta. Žal mi je na koncu malo zmanjkalo, tudi defekt je malce prekinil ritem. A si nimam česa očitati, dirko sem odpeljala po najboljših močeh in sem se v vsakem trenutku borila," je bila po dirki zadovoljna Žakljeva, ki je bila v sezoni že tik za deseterico. "Dosegla sem svoj cilj in moram biti zadovoljna. Vozila sem se še višje in seveda bi bilo bolje, če bi bila kakšno mesto višje. Skozi celo sezono sem sicer imela konstantne rezultate, ki jih želim v prihodnje še prinesti na višjo raven."

Foto: Klemen Humar

Slovenka je svetovni pokal končala na skupno 15. mestu s 707 točkami. Na vrhu je pristala današnja zmagovalka Neffova s 1930 točkami, najbližji zasledovalki pa sta bili Langvadova s 1743 in Battyjeva s 1305 točkami.

Samozavestno na SP

A sezona še ni končana, čez dva tedna se bo bila bitka za majice svetovnih prvakov. Pred odhodom v Švico je Žakljeva pokomentirala še največjo dirko v sezoni: "Vsekakor grem na svetovno prvenstvo samozavestno. Vem, da lahko startam dobro in sem lahko v ospredju. Lahko se borim, brez da bi me skrbelo ali me bo na koncu 'pobralo'. Dirkam tako, kot se danes dirka - od starta do konca na polno, potem pa kakor znese. Enkrat bolje, drugič slabše. Odločila sem se, da grem neposredno na prizorišče, kar mislim, da je dobra odločitev. Prilagojena bom na višino, prav tako bom opravila še kakšen dodaten trening na progi. Motivirana sem in se bom maksimalno pripravila na zadnjo pomembno dirko v sezoni."