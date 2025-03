V živo: deseterica v begu, Pogačar prvi favorit, Mohorič odpovedal nastop

Potek dirke v živo:

160 km do cilja: prednost ubežne deseterice še narašča in zdaj znaša slabih pet minut. V glavnini na sektorju La Piana ritem narekuje ekipa Tadeja Pogačarja UAE Team Emirates.

180 km do cilja: v begu je še naprej deseterica, njihova prednost je narasla nad tri minute. Kolesarji so že opravili z drugim makadamskim odsekom Bagnaia (4,8 km), kjer so kolesarji opravili s 3,2 kilometra vzpona s 15% povprečnim naklonom.

190 km do cilja: v begu je deseterica kolesarjev: Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Deceuninck), Stan Dewulf (Decathlon AG2R La Mondiale), Lewis Askey (Groupama-FDJ), Connor Swift (Ineos Grenadiers), Simone Petilli (Intermarché-Wanty), Albert Withen Philipsen (Lidl Trek), Mark Donovan (Q36.5), Pepijn Reinderink (Soudal-QuickStep), Anders Foldager (Jayco AlUla) in Fabian Weiss (Tudor). Še trideset sekund za njimi je Javier Serrano (Polti VisitMalta).

202 km do cilja: napadi kolesarjev si sledijo od samega začetka, še posebej dejavni so pri ekipi Ineos Grenadiers, a zaenkrat je glavnina še skupaj.

11.25: Kolesarji so začeli z 213 km dolgo preizkušnjo. Prvi favorit preizkušnje je Tadej Pogačar, ki je lani odločilni napad uprizoril nekaj več kot 80 km pred ciljem, in sicer na najdaljšem in najtežjem odseku Monte Sante Marie. Ciljno črto je najboljši kolesar na svetovni lestvici prečkal s prednostjo kar 2:44 minute in postavil temelje uspešni sezoni v nadaljevanju lanskega leta.

Od slovenskih kolesarjev bo visoko ciljal tudi Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki pa v dosedanjem poteku enodnevnih klasik ni imel veliko sreče. Na startni listi sta tudi Domen Novak, ki bo pomagal kapetanu Pogačarju, ter Gal Glivar v dresu Alpecin-Deceunincka. Nastopiti bi moral še Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), a zaradi bolezni ni startal.

Za razliko od lani se v okolici Siene tokrat obeta lep dan s temperaturami nad 15 stopinj Celzija.

