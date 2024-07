Junaka letošnjih Gira in Toura Tadeja Pogačarja bodo ljubitelji kolesarstva danes lahko pozdravili kar dvakrat. Najprej ob 18. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani, ob 20. uri pa mu krajani pripravljajo sprejem še v domači Komendi.

Številka ena svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar, nesporni junak letošnjih Dirke po Italiji in Dirke po Franciji, se bo danes ustavil v domovini.

Ljubitelji kolesarstva ga boste lahko najprej pozdravili na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer bo sprejem ob 18. uri, ob 20. uri pa se bo Pogi ustavil še v domači Komendi. Sprejem bo pred občinsko stavbo, so sporočili iz občine Komenda. Tam so barve krožišča pred občinsko stavbo iz rožnate barve, ki so mu jo namenili v čast zmage na Giru, prebarvali v rumeno.

Slovenski ljubitelji kolesarstva so pričakovali, da bodo 25-letnika v prihodnjih dneh spremljali na olimpijskih igrah, a je uradno zaradi preutrujenosti svoj nastop na tekmovanju pod petimi krogi v ponedeljek odpovedal. Pogačar si bo privoščil nekaj oddiha, nato pa misli usmeril na septembrsko svetovno prvenstvo, na katerem bo ciljal na mavrično majico.

