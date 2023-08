Slovenija bo znova stiskala pesti za Tadeja Pogačarja. Začenja se ob ...

Kolesar s Klanca pri Komendi je pred slabim letom dni v avstralskem Wollongongu v vožnji na čas zasedel šesto mesto, kar je bila do nedelje njegova najboljša uvrstitev na SP. Takrat je zasedel tretje mesto in postal drugi Slovenec po Andreju Hauptmanu (Lizbona 2001) s kolajno na cestnih dirkah SP. Zdaj bo skušal tudi v zahtevnem in dolgem kronometru izboljšati to uvrstitev, četudi ne bo med favoriti za najvišja mesta.

Kandidati za odličja so predvsem Belgijca Remco Evenepoel, Wout Van Aert, Italijana Filippo Ganna in Mattia Cattaneo, Švicarja Stefan Küng in Stefan Bissegger, Britanec Joshua Tarling, Američan Brandon McNulty in še nekateri drugi.

Lani se je naslova svetovnega prvaka v Avstraliji veselil Norvežan Tobias Foss. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Naslov iz Wollongonga bo branil Norvežan Tobias Foss, ki je lani tesno in presenetljivo ugnal Künga in Evenepoela.

Slovenski as se bo na 47,8 km dolgo traso z nekaj razgibanimi in vetru izpostavljenimi deli podal ob 16.56, tekmovanje pa se bo začelo ob 15.15.

Slovenija ima po zaslugi Primoža Rogliča že srebrno kolajno s SP, ki jo je 33-letni Kisovčan osvojil v norveškem Bergnu pred šestimi leti.