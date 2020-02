Slovenskega čudežnega dečka v Algarveju nasledil belgijski

V skupnem seštevku je evropski prvak v vožnji na čas dirko, ki jo je lani dobil Tadej Pogačar, zaključil s prednostjo 38 sekund pred Nemcem Maximilianom Schachmannom, še sekundo več je na tretjem mestu zaostal Kolumbijec Miguel Angel Lopez.

And the winner is... REMCO EVENEPOEL. Stage and Volta ao Algarve Cofidis! pic.twitter.com/7v0gylGNXo