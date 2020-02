Prva etapa Ackermannu, Mezgec peti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Dubaju se je začela kolesarska dirka po Združenih arabskih emiratih. Prva, 148 kilometrov dolga etapa je bila povsem ravninska, zato so za zmago obračunali sprinterski specialisti. Teh je na dirki veliko, njihov prvi od petih pričakovanih obračunov pa je dobil Nemec Pascal Ackermann (Bora Hansgrohe), s petim mestom se je izkazal Luka Mezgec.

Slovenec, kolesar ekipe Mitchelton Scott, je prvi začel sprint, a ni zdržal do konca, poleg Ackermanna so ga prehiteli še nekdanji moštveni kolega Avstralec Caleb Ewan, Francoz Rudy Barbier in Nizozemec, moštveni kolega Primoža Rogliča, ki letos ne brani skupne zmage, Dylan Groenewegen.

Congratulations PASCAL ACKERMANN pic.twitter.com/C4uYzDguKn — UAE Tour Official (@uae_tour) February 23, 2020

Šestindvajsetletni Ackermann je zabeležil svojo 23. zmago v profesionalni karieri in drugo letošnjo.

Tadej Pogačar, kolesar domače ekipe UAE Emirates, eden glavnih favoritov za končno zmago, je na uvodu predvsem pazil na nevšečnosti, ki bi se mu lahko zgodile.

Pametno se je vozil v ospredju glavnine, na koncu pa seveda v sprintu ni sodeloval, varno je prišel na cilj, svoje priložnosti pa bo iskal v dveh težjih etapah sedemdnevne dirke.