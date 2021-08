Slovenija za uvod EP v gorskem kolesarstvu do 11. mesta

Slovenski predstavniki v gorskem kolesarstvu so na evropskem prvenstvu v gorskem kolesarstvu v srbskem Novem Sadu na ekipni tekmi v četrtek zvečer zasedli 11. mesto med 17 ekipami. Evropski prvaki so postali Italijani, Slovenci pa so zaostali 3:57 minute. Na drugo mesto so se uvrstili Švicarji z zaostankom 18 sekund, tretji so bili Nemci (+0:34).