"Kolesarstvo je postalo super resno in veliko manj zabavno," je ob naznanitvi konca tekmovalne kariere potožil 38-letni nemški veteran Simon Geschke. "Ni skrivnost, da naš šport postaja vse hitrejši, razvili so se kolesa, materiali, metode treninga, mentaliteta kolesarjev, vse več je višinskega treninga, vse manj pa zabav, alkohola in užitka," je še dodal zdaj že nekdanji profesionalec, v svoji zadnji sezoni član francoske ekipe Cofidis.

Kolesarstvo je v zadnjem času postalo "super resno", pritiski na tekmovalce pa izjemni, je še v pogovoru za spletno stran Rouleur razmišljal Simon Geschke, ki je v 16-letni profesionalni karieri dosegel tri zmage, najodmevnejšo leta 2015, ko je dobil 17. etapo Dirke po Franciji. "Vsi so pod pritiskom zaradi pogodb, ekipe zaradi pravil Mednarodne kolesarske zveze, zadovoljiti je treba sponzorje. Šport je postal veliko manj zabaven. Jasno je, da uživamo na največjih dirkah, kot so Tour de France in velike klasike, kjer navijači pripravijo super vzdušje, a zabava ni več prioriteta," je še dejal Nemec.

Kolesarstvo zapušča v boljšem položaju

"Vsi se zavedajo, da zabave odpadejo, če želijo tekmovati na najvišji ravni." Foto: Guliverimage "Ko sem začenjal, smo imeli decembra treninge vzdržljivosti in kakšno vožnjo z visoko intenzivnostjo, domala vsak večer pa smo si privoščili tudi kakšno pijačo. Nismo se ravno zapijali, a smo se družili dolgo v noč in se s tem povezovali. Zdaj so treningi že decembra super zahtevni in morda gremo le kakšen večer na pivo. Vsi se zavedajo, da zabave odpadejo, če želijo tekmovati na najvišji ravni," je še razložil Geschke.

Čeprav je kolesarstvo postalo zanj veliko manj zabavno, pa je vseeno prepričan, da je v veliko boljšem položaju, kot je bilo ob začetku njegove kariere. "Če se spomnite leta 2009, se spomnite tudi, da so bili dopinški primeri. Danes teh škandalov ni in sem popolnoma prepričan, da to ni zaradi tega, ker bi se kolesarji bolje skrivali, temveč je šport dejansko čistejši."

"Dirkanje se je spremenilo"

Tudi v taktičnem smislu se je dirkanje močno spremenilo, še pravi Geschke. Ob prevladi kolesarjev, kot so Tadej Pogačar, Remco Evenepoel in Jonas Vingegaard na večetapnih dirkah, pa Mathieu van der Poel in Wout van Aert na klasikah, so ostali profesionalci povsem zadovoljni z bojem za drobtinice. "Opažam, da so številni kolesarji povsem zadovoljni z bojem za preostala mesta, saj se zavedajo, da bodo pregoreli, če se spustijo v boj s Pogačarjev, Jonasom ali Remcom, na klasikah pa z van der Poelom ali van Aertom. Dirkanje se je spremenilo."

Preberite še: